OMS eleva alerta por coronavirus; países no están listos para actuar como China, advierte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta por el coronavirus a nivel “muy alto” debido a que la propagación de éste ya suma más de 50 países.

“El aumento continuo en el número de casos, y el número de países afectados en los últimos días, son claramente preocupantes”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

“Nuestros epidemiólogos han estado monitoreando estos desarrollos continuamente, y ahora hemos aumentado nuestra evaluación del riesgo de propagación y el riesgo de impacto de COVID-19 a un nivel muy alto a nivel mundial”.

Por otro lado, en un reporte publicado este viernes, el organismo indicó que gran parte de la comunidad global no está preparada aún para implementar el tipo de medidas que ha contenido el rápido avance del brote de coronavirus en China.

“Son las únicas medidas que han demostrado en la actualidad que puedan interrumpir o minimizar las cadenas transmisión en humanos”, apuntó.

“En estas medidas es fundamental una vigilancia extremadamente proactiva para detectar los casos de inmediato, un diagnóstico muy rápido y el aislamiento inmediato de los casos, un seguimiento riguroso y la cuarentena de los contactos cercanos, así como un grado de comprensión y aceptación de estas medidas excepcionalmente alto por parte de la población”, añadió.

En conferencia, Adhanom detalló que de momento, hay epidemias vinculadas al COVID-19 en varios países, pero la mayoría de los casos aún se pueden rastrear a contactos conocidos o grupos de casos, por lo que todavía no hay evidencia de que el virus se esté propagando libremente en las comunidades.

“Mientras ese sea el caso, todavía tenemos la posibilidad de contener este virus, si se toman medidas enérgicas para detectar los casos temprano, aislar y atender a los pacientes y rastrear contactos”, afirmó. “La clave para contener este virus es romper las cadenas de transmisión”.

