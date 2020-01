Once Niñas y Niños se transforma para ser más incluyente

Notimex.- La señal de Canal Once dedicada al público infantil evoluciona y se transforma en Once Niñas y Niños, un cambio que la hace más inclusiva, plural y respetuosa.

En conferencia de prensa, la directora de Once Niñas y Niños, Claudia Walls, acompañada por Nadine Flora Gasman, presidenta de Inmujeres, presentó la nueva imagen del canal, la cual afirmó: “fortalece el nombre al darles presencia a todas las niñas televidentes de la señal”.

Walls destacó que la programación infantil del Once ha sido siempre incluyente, innovadora, respetuosa y de vanguardia, por lo que “ese compromiso de la televisora pública mexicana se mantiene y evoluciona para ofrecer contenidos que resalten la pluralidad”.

La funcionaria detalló que la nueva imagen destaca “el empoderamiento de las mujeres a través de personajes sólidos y divertidos que juegan un papel fundamental en diversas historias, inspiradas en situaciones reales, comunes y tangibles”.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) planteó que esto que parece tan simple y tan sencillo, el cambio de imagen, es una “revolución”. Refirió que “hablar de todas y todos los niños y las niñas, dirigirse abiertamente a todas las personas, es reconocer que cuando decimos todos, no olvidamos a la mitad de la humanidad”.

Es importante, dijo la directiva, reconocer el espacio que la televisión tiene en el ámbito educativo. “La educación inclusiva y tranformadora es uno de los grandes objetivos de este gobierno. Es algo que nos planteamos desde la SEP, hasta todas las discusiones acerca de la igualdad”.

Walls reveló que recientes estudios dice que las niñas y niños ven televisión cerca de cinco horas al dìa. Viendo mucha programación no apta para sus edades. Esa quinta parte del día, se podría aprovecha que dar información que cambie los estereotipos de género”.

Asimismo, Claudia Walls aplaudió la nueva imagen de Once Niñas y Niños, y comentó que no le extraña la iniciativa, “ya que el Canal Once tiene entre sus políticas muy clara la equidad de género. Aquí hay siete directoras y tres directores, cosa que celebro”.