La firma china que se hizo famosa en internet a nivel global por lanzar teléfonos de alto desempeño para competir contra Samsung y Apple pero con un menor precio, OnePlus, anunció que llegó a un acuerdo de distribución con el operador más grande de México, Telcel.

Sin embargo, contrario a atacar el mercado de gama alta, con el cual se hicieron famosos, en México van a repetir la estrategia que la empresa ejecutó en India, mercado en el que lograron desplazar a Apple.

“No llegamos con gama alta, sabemos que los usuarios nos conocen, pero hay varios que aún no nos conocen. Por eso vemos una oportunidad en el mercado de gama media, porque el consumidor mexicano tiene muchas similitudes al de la India, un mercado en el que hemos logrado ya desplazar”, Jesús Mejía, Gerente de Comunicación Corporativa en OnePlus.

Con poco menos de un año en el mercado y un portafolio pequeño (conformado con tres equipos móviles, dos ellos el N10 y N100 que entran con la empresa de Carlos Slim) la alianza con Telcel le da a OnePlus uno de los impulsos más importantes para cualquier marca nueva: presencia y puntos de venta.

“Queremos aprovechar la oportunidad de crecimiento que nos da Telcel, al estar en todos los CAC (Centros de Atención a Clientes). Queremos aprovechar que la economía se está reactivando y hoy la gente sigue buscando equipos para el trabajo remoto, productividad con buenas especificaciones y a buen precio”, explicó Mejía.

Para Telcel, OnePlus tiene dos ventajas. Una, es una marca más con potencial de venta que puede integrar a su portafolio, en especial, ahora que el operador tiene que empezar a buscar un reemplazo para la oferta de equipos que tenía con LG. La segunda, es el potencial que tienen algunos modelos de esta marcas de acercar a los usuarios a las redes de quinta generación.

Si bien, Telcel no ha anunciado la fecha específica de la salida de su red 5G en México, el operador ha estado trabajando en los últimos años en despliegue de infraestructura y cobertura para la nueva red.

En febrero pasado en una llamada telefónica con inversionistas Carlos García, director financiero de América Móvil, dijo que solo durante 2021 la empresa invertirá cerca de 8,000 millones de dólares y parte importante de esa inversión será para la infraestructura de la red 5G, misma que la empresa planea comenzar a ofrecer en octubre de este año.

Sigue la información de la tecnología en nuestra sección especializada

Si bien marcas como Samsung, Apple y Motorola ya ofrecen modelos con módems 5G, estos están limitados a equipos de costos más elevados (entre los 15,000 y los 30,000 pesos). Telcel necesita terminales para los usuarios de gama media y baja, el espacio con la mayor cantidad de usuarios potenciales.

De acuerdo con información de la firma de consultoría, The CIU al cierre de 2020, el país contaba con una base instalada de casi 110 millones de smartphones, de esos, el 59% pertenecen a la gama media baja y media alta (equipos con un precio entre los 6,000 y 10,000 pesos).

Equipos como el N10, un smartphone con capacidades 5G, una pantalla de 6.49 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, sistema de carga rápida, cuatro cámaras con una lente principal de 64 MP, 6GB en RAM, un procesador de última generación Snapdragon SM635 y un precio aproximado de 8,999 pesos, permiten a Telcel contar con terminales listas para la red de nueva generación para su base instalada más grande de usuarios.

Para OnePlus, que busca apostar a usuarios con un gusto por crear contenido en video o jugar videojuegos, la apuesta puede permitirle posicionarse como una opción frente a marcas con mejor participación de mercado como Xiaomi, Motorola o Samsung.

“Nuestra misión en el corto plazo es estar dentro de las primeras tres marcas de México. A nivel global nos hemos posicionado como la quinta marca más importante, sabemos que tenemos competidores muy fuertes pero pensamos que en el futuro será una de las principales marcas en México”, dice Mejia.

“Es muy difícil ver que muevan a Samsung de posición de mercado”, dice a Forbes México Ernesto Piedras, fundador y CEO de The CIU. El analista confirma que la marca coreana tiene más del 35% del mercado y su competidor más cercano, Motorola, tiene cerca del 20%.

Eso sin contar que OnePlus deberá competir contra un puñado de marcas, todas ellas nacidas del mismo consorcio chino BBK Electronics (incluida la misma OnePlus), como Oppo, Realme y Vivo, que arribaron al mercado mexicano en medio de la pandemia y con el mismo mercado objetivo: la gama media baja y media alta.

Sin embargo, como dice Piedras, aunque posiblemente OnePlus no alcance la participación de mercado que busca, eso no significa que la firma no pueda hacer negocio en el país.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“Cuando me preguntas si estos nuevos competidores tienen espacio o cabida en el competido mercado mexicano te diría que sí y mucho. México es un país con más de 100 millones de smartphones, si estas marcas ganan entre el 1 a 3% del mercado estas hablando entre 1 y tres millones de dispositivos. No es para nada, un mal negocio”, apunta.