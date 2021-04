Jubilado como obispo, Onésimo Cepeda busca ser diputado

Con 84 años a sus espaldas, el obispo en retiro Onésimo Cepeda Silva, tendente a las declaraciones polémicas y cercano a las élites política y económica del país, busca ser diputado plurinominal por el distrito 21 local con cabecera en Ecatepec, Estado de México, por el partido de reciente creación Fuerza por México.

Cepeda Silva fue presentado esta tarde en el Hotel Imperial, ubicado en Paseo de la Reforma, adonde llegó en una camioneta Sequoia, marca Toyota. Fue el presidente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, quien precisó que todavía no ha sido registrado, pues primero deben hacer un análisis legal sobre si puede o no contender por un cargo público, ya que aunque es obispo en retiro, aparece ministro de culto en los registros de la Secretaría de Gobernación.

En el Estado de México el plazo para la campaña electoral para diputaciones y ayuntamientos será del 30 de abril al 2 de junio. En la entidad mexiquense se renovarán 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional, 125 presidencias municipales, 966 regidurías y 136 sindicaturas.

Su postulación levantó polémica ya que Cepeda Silva aparece todavía como ministro de culto por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en el Directorio de Ministros de Culto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), actualizado al viernes 2 de abril del presente año.

Si bien renunció como Obispo de la Diócesis de Ecatepec en 2012, el motivo fue porque alcanzó la edad de jubilación obligatoria, que es de 75 años, sin embargo, pero no renunció a su ministerio de culto, por lo cual está impedido para competir por cualquier cargo de elección popular, según la Constitución mexicana y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

En el artículo 55, fracción VI de la Constitución mexicana, se establece como requisito para ser diputado “no ser ministro de algún culto religioso”. El artículo 130, incido D de la Carta Magna dice a su vez que “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados”.

En tanto el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice: “los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto (…) No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo”.

‘Harto de tanto pendejo’

El obispo en retiro, quien a sus 84 años dijo sentirse “a toda madre”, inició su participación enumerando las razones por las que aceptó buscar la diputación local. “La primera porque quiero un México mejor, la segunda porque no pienso cobrar y la tercera porque ya estoy harto de tanto pendejo, México merece algo mejor”.

Después explicó que por ahora no se registrará como candidato, pues primero esperará a que un grupo de doctores en derecho canónico y otro en derecho civil analicen su caso y determinen si es legalmente viable su candidatura. Mencionó que incluso habló con el Papa Francisco sobre el tema.

En caso de que se registre, el propio Cepeda Silva dijo que sería candidato plurinominal. “Aquí te la pelas, yo no voy a hacer campaña”, le dijo al presidente de Fuerza por México, Gerardo Islas, frase que arrancó las risas del podium y los asistentes a su presentación.

Sobre su relación de cercanía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el obispo emérito dijo que esta se terminó cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia. “Con Peña se acabó mi relación priista, me dijo adiós, fuimos amigos, lo ayudé a llegar, no me volvió a ver, no tuvo palabra”. Y apuntó que pese a alejarse no le guarda rencor al expresidente, quien en 2010 siendo gobernador del Estado de México acudió a una comida con motivo del cumpleaños 73 de Cepeda Silva.

Cuestionado sobre su opinión respecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, prefirió no hacer comentario y bromeó: “me quieren cortar el cuello antes de empezar a cacarear”. Recordó que la última vez que lo vio y platicó con él fue en Anenecuilco, Morelos, donde le dijo al mandatario “Zapata sí fue un verdadero héroe nacional”.

¿Quién es Onésimo Cepeda?

Onésimo Cepeda fue uno de los obispos más influyentes en México. En sus tradicionales comidas de cumpleaños lograba conjuntar a los más altos perfiles de las esferas política y económica del país: gobernadores, políticos, secretarios de Estado, empresarios.

En su cumpleaños 73, en 2010, Onésimo Cepeda estuvo acompañado en su fiesta por el entonces gobernador del Estado de México y posteriormente presidente del país, Enrique Peña Nieto; por el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, hoy preso en Cancún; por el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; por el entonces diputado y posterior secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; el cardenal Norberto Rivera y los empresarios Alfredo Harp Helú y Carlos Slim Domit, hijo de su amigo Carlos Slim Helú.

Cepeda Silva estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y antes de ingresar al ministerio de culto fue empresario y corredor de bolsa. Junto con Carlos Slim Helú fundó la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, que más tarde se constituyó en Grupo Financiero Inbursa.

Posteriormente ingresó al seminario del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, donde estudió Filosofía; también cursó Teología en la Universidad de Friburgo, Suiza. Concluida su formación religiosa, se ordenó en 1970 en el Seminario Conciliar de San José en Cuernavaca, Morelos, donde fue rector y en 1995 el Papa Juan Pablo II lo nombró como el primer obispo de la recién creada Diócesis de Ecatepec, cargo que dejó en 2012 al alcanzar la edad de jubilación obligatoria.