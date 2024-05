ONG crea plataforma para promover voto informado en elecciones presidenciales de México

EFE.- Con el objetivo de que los mexicanos conozcan a los candidatos en el proceso electoral rumbo a los comicios del 2 de junio, una organización civil creó la plataforma ‘Saber votar’ en la que presentan las principales propuestas de los políticos que se juegan un cargo en el país.

“Lo que buscamos es que esta plataforma sea una herramienta para que la gente tenga información que a veces no tiene si no está empapada o involucrada en el tema político. En México, la mayoría de la gente es apolítica, no quiere saber nada de políticos, entonces la herramienta les ayuda a tener información y que decidan”, dijo a EFE Guillermo Torres, director editorial de la plataforma.

La plataforma, precisó, no emite ninguna opinión, sino más bien muestra lo que piensa el candidato sobre los 10 temas más importantes en el país y, en su caso, cómo se ha comportado al respecto a nivel político.

“Es como nosotros vamos haciendo la investigación y vemos las declaraciones que ha hecho el candidato, sus publicaciones en las redes sociales o cómo han votado”, dijo.

En la plataforma las personas podrán encontrar 29 preguntas de un formulario que los candidatos respondieron sobre sus diferentes propuestas y con las cuales los ciudadanos podrán tomar su decisión.

Los temas evaluados para la plataforma son: seguridad y justicia, educación integral, transparencia y honestidad, democracia y gobernanza, libertad de pensamiento, manejo responsable de programas sociales y presupuesto, respeto y protección de la vida, empleo digno y contribución al bien común, desarrollo sustentable y bienestar familiar.

El objetivo, reiteró Torres, es que los ciudadanos ejerzan “un voto inteligente e informado” con base en la información que se les brinda.

Evalúan a presidenciales

La plataforma, elaborada por jóvenes observadores electorales, realizó una evaluación, a menos de tres semanas de que concluyan las campañas electorales, de los tres candidatos presidenciales, con base en sus posturas públicas, declaraciones en medios y posteos en redes sociales sobre los 10 temas de interés.

De acuerdo con los resultados, la opositora Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, contó con 21 puntos positivos, 6 negativos y 62% en la evaluación general.

En tanto, la oficialista Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, obtuvo 11 puntos positivos,14 negativos y 13% de la evaluación general.

Mientras que el candidato Jorge Álvarez Máynez, del también opositor Movimiento Ciudadano, sumó 14 puntos positivos, 12 negativos y 27% en su evaluación general.

Sin embargo, Sheinbaum, es la que cuenta con mayor aceptación electoral, con 50% de aprobación, le sigue Gálvez con 40% y finalmente Álvarez Máynez con 7%.

Torres precisó que algo que han detectado es que las campañas no han logrado tener un gran impacto en los electores mexicanos como en 2018.

“ Hay que recordar que el proceso para elegir candidato comenzó hace un año y la gente se empezó a cansar, hay un desgaste de la población muy particular que hace que estén poniendo cierta resistencia o que no le hagan caso al proceso electoral”, lamentó.

También explicó que actualmente el país está muy polarizado y existe una fragmentación política importante, además de que los candidatos a la presidencia no son “muy carismáticos”, lo que podría llevar a que los electores no voten por un mismo partido o coalición para todos los puestos políticos.

Finalmente hizo un llamado a votar de manera informada “porque lo que van a votar, va a tener una influencia para los siguientes tres o seis años”, concluyó.

En los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de México, están llamados a las urnas más de 98 millones de ciudadanos para renovar 20,375 cargos, incluida la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México.



Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!