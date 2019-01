Operativos en mar y tierra contra el huachicoleo y 9 puntos más de la ‘mañanera’ de AMLO

En la conferencia de prensa “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador se detallaron tres operativos contra el robo de combustible en la Ciudad de México, Guanajuato y en el litoral de Tabasco; además, el mandatario defendió a Pemex tras el cambio de calificación a la baja que hizo la agencia Fitch.

Hallan tomas ocultas y un caso de trasiego en altamar

Juan Francisco Rivera Cavazos, subdirector de Transporte de Pemex Logística, informó que las cinco tomas clandestinas en ductos en Atzcapotzalco quedaron inhabilitadas a las 4:30 horas de este miércoles.

El funcionario indicó que las tomas estaban hechas en un punto ubicado a 5 kilómetros de la terminal de abastecimiento capitalina y por el cual pasan ocho poliductos de Pemex que transportan gasolinas, diésel, gas y turbosina.

La Fiscalía General de la República inició una investigación para saber quiénes son los dueños de los inmuebles que tenían el acceso al túnel que llevaba a las tomas y determinar si la presunta empresa asentada en el lugar, BP Corporativo, es real o no, añadió el presidente López Obrador.

A su vez, el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, reportó un operativo realizado en la comunidad de San Salvador Torrecillas, Guanajuato, donde gracias a información de inteligencia de diversas dependencias, se supo que el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima convocó a sus “agremiados” para robar combustible.

Tras sortear bloqueos, los efectivos de la Armada llegaron a un predio conocido como el El Hoyo, donde decomisaron 11 pipas, 14 camiones Torton con cajas para combustible, 2 cajas de camión sin tracto, un tractocamión sin caja, 8 vehículos con pipas de combustible abastecidas y una pipa con agua.

En el operativo una persona fue detenida y hasta el momento sigue la investigación en el sitio.

Por otro lado, Ojeda informó que el 24 de enero, tras una denuncia ciudadana, fueron asegurados dos buques y una docenas de personas en altamar, cerca del puerto de Dos Bocas, Tabasco, debido a que se les encontró transfiriéndose combustible presuntamente robado.

Esta actividad, señaló el almirante, no puede ser hecha en altamar, sino que debe ser realizada en puerto, primer motivo por el cual fueron asegurados.

En el buque que iba a pasar el combustible, de nombre “Imiloa”, fueron halladas 880 toneladas de combustible, de las cuales 253 se localizaron en tanques de lastre, otra irregularidad.

A las 10:00 de este miércoles, un juez resolvería el estatus de los detenidos, comentó el mando naval.

Truena contra Fitch y calificadoras

Tras la rebaja de la calificación de Fitch a Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las agencias calificadoras por haber guardado un “silencio cómplice” cuando la petrolera fue “saqueada” en los sexenios pasados.

En su conferencia de prensa “mañanera”, el mandatario aseguró que la empresa pública está mejor que en los últimos 30 años porque el principal problema que tenía era la corrupción y ya se está limpiando.

“Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el saqueo, que avalaron la mal llamada reforma energética, que sabían que no llegó la inversión extranjera y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex”, dijo.

En el mismo sentido, preguntó si Fitch ha tomado en cuenta los ahorros que se tendrán con la estrategia contra el robo de combustible: “A ver, ¿la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable?”.

Exaccionistas de Grupo Modelo iban por 30,000 mdp

Tras el deslinde de Grupo Modelo de una acción judicial para una devolución de impuestos, el presidente dio la razón a la empresa y confirmó que quienes impulsaron el litigio fueron exaccionistas.

Ellos, tras vender la firma a Anheuser-Busch InBev en 2013 por 20,100 millones de dólares, buscaron recuperar dinero pagado por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR),

López Obrador mencionó que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde un ministro elaboró un proyecto para dar luz verde a la devolución, pero el resto de los ministros votó en contra.

“Hasta 30,000 millones de pesos íbamos a tener que devolver”, indicó el presidente, quien celebró que se evitara lo que llamó una “práctica malsana” del periodo neoliberal.

Alista terna para la CRE

El titular del Ejecutivo señaló que tras la renuncia ayer de la comisionada Montserrat Ramiro en la Comisión Reguladora De Energía (CRE), hoy o a más tardar mañana enviará al Senado una terna para elegir a un nuevo integrante.

Agregó que se va a cuidar no sólo el perfil técnico de los aspirantes, sino también su honestidad y que sean verdaderamente independientes, no subordinados a empresas ni a traficantes de influencias.

En ese sentido, acusó que los organismos reguladores que se crearon en gobiernos pasados fueron tomados por grupos de intereses creados, los cuales pusieron ahí a sus empleados.

Denuncia contra Romero Deschamps

López Obrador informó que tras solicitar información sobre las denuncias que se han hecho contra el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, sólo se halló una en la que se le acusa de participar en robo de combustible.

No obstante, ésta la denuncia no ha sido ratificada y la Fiscalía General se encuentra a la espera de ese paso, mencionó el presidente.

En este punto, reiteró que su gobierno no procederá legalmente contra nadie hasta no tener pruebas.

“No vamos a actuar por consigna, no se va a perseguir a nadie si no hay elementos, no vamos a utilizar al gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, a empresarios, a ningún ciudadano, eso se termina, al mismo tiempo va a aplicarse la ley”, dijo.

Suman 1,600 piperos contratados

El presidente indicó que hasta el momento han sido contratados 1,600 conductores para las pipas que se compraron para reforzar la distribución de combustible en el país.

Tras afirmar que desconoce una protesta sobre personas que se quejan de haber sido contratadas y luego despedidas, añadió que se prevé contratar todavía a más, hasta llegar a 2,300 choferes.

Sobre las nuevas pipas, mencionó que ya se cerró la operación para la adquisición que aportará la capacidad de mover 140,000 barriles diarios.

Si la mitad de las unidades se utilizan dos veces al día, mencionó, se alcanzaría la capacidad de 200,000 barriles.

López Obrador aseguró, además, que ya se está normalizando el abasto de combustible en Jalisco y reconoció que aún hay problemas de escasez en Guanajuato y Querétaro.

Consultar a maestros, vía para terminar protestas en Michoacán

En el tema de los bloqueos ferroviarios y protestas que realizan los maestros en Michoacán, el mandatario pidió a los dirigentes sindicales consultar a sus agremiados.

“Si se hace un bloqueo, se me hace antidemocrático si no hay una consulta, si no son todos los maestros los que toman la decisión”, dijo.

El presidente confió en que de efectuarse la consulta a las bases magisteriales, los bloqueos terminarán.

“Yo estoy seguro que la mayoría de los maestros de Michoacán no está de acuerdo”, afirmó.

‘Perseguir a capos no es nuestra función’

Cuestionado sobre si su administración a detenido ya a algún capo del narcotráfico, López Obrador dijo que no porque esa no es la función principal de su gobierno, sino la seguridad de la ciudadanos.

“Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”, señaló.

Comentó que según los registros que se llevan, ayer se cometieron 54 homicidios en el país en contraste con el promedio de 80 que se tiene.

“Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, de robos, que no haya secuestros”, expresó. “Eso es lo fundamental, no lo espectacular, se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”.

El presidente añadió que oficialmente ya no hay guerra. “Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”, confió.

Para hoy, todas las declaraciones de bienes del gabinete

El titular del Ejecutivo mencionó que a lo largo del día, los integrantes de su gabinete que aún no han transparentado su declaración patrimonial, lo harán.

Aceptó que algunos funcionarios tenían dudas de hacerlo para no ser sujetos a extorsión o a otros delitos después.

“Pero tomaron ellos la decisión de manera libre de poner el ejemplo para que no quede ninguna duda”, señaló.

Pueden regresar inhabilitados tras sanción

A pregunta expresa, López Obrador dijo que exfuncionarios que fueron inhabilitados por algún momento en el pasado, pero ya cumplieron su castigo, sí pueden regresar a trabajar en el trabajo.

“No olvidar, pero sí perdonar”, justificó.

En días pasados, el mandatario ha comentado que los corruptos no tienen lugar en su gobierno.