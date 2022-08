Oposición arma foros alternos sobre reforma electoral; no costarán nada, asegura

La coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, realizará foros sobre la reforma electoral alternos a los que organizó Morena en la Cámara de Diputados como parte de un Parlamento Abierto.

Estos serán del 5 al 22 de agosto y, según los partidos, no costarán nada, a diferencia de los 20 millones que valdrá el Parlamento Abierto del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, el coordinador de los diputados perredista, Luis Espinosa Cházaro, comentó que serán en total 5 encuentros, en los que participarán desde el actual presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y los consejeros de este organismo hasta expertos en temas electorales.

Espinosa Cházaro aseveró que si hubiera algún gasto por la logística, el PAN, PRI y PRD los absorberán de sus propios recursos.

“Lo que queremos con estos foros es que se escuche la voz (de todos). A mí no me hace ningún sentido que se plantee una discusión de la reforma electoral y no se haya invitado al INE, que es el árbitro. Nosotros ya lo invitamos y va a venir”, dijo el legislador.

Agregó que si bien la coalición legislativa no está a favor de la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador, sí están abiertos a que se discutan los temas, se contrasten y haya probablemente modificaciones a leyes secundarias.

El coordinador perredista señaló que los personajes que participan en los foros de Morena no son académicos ni especialistas, sino “matraqueros y paleros” del gobierno federal, pues dijo que éstos no son capaces de cuestionarla.

Aunque solo estuvo el perredista Luis Espinosa Cházaro y no sus pares Jorge Romero y Rubén Moreira, del PAN y PRI, respectivamente, el diputado aseguró que lo tres partidos realizarán estos encuentros.

