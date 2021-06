La autonomía del Banco de México estaría en peligro con el nombramiento de Arturo Herrera ya que se podría someterse a la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto económico, coincidieron políticos de la oposición.

Esta tarde, Arturo Herrera fue propuesto por el jefe del Ejecutivo federal para ser el próximo gobernador del Banco de México, cargo que deberá ser ratificado por el Senado de la República.

En entrevista con Forbes México, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la nominación del actual secretario de Hacienda a Banxico es un capricho de López Obrador, quien ha criticado la gestión del actual gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, “por estar del lado del neoliberalismo”.

El perredista advirtió que Banxico corre el riesgo de caer en una obediencia incuestionable ante las políticas del Ejecutivo federal lo que podría afectar la credibilidad económica de México.

Es uno de esos caprichos del presidente de hacer, de avanzar en la realidad a lo que calificó al actual gobernador del Banco de México de que no estaba actuando conforme a los supuestos principios de su supuesta economía moral, dijo Zambrano.

“Poner a alguien allí a su conveniencia ciega, del ‘sí, señor’, vamos a empezar a correr el riesgo de que en los hechos el Banco de México empiece a perder autonomía para el tipo de cambio y manejar con responsabilidad los excedentes financieros y su papel como regulador”, alertó Zambrano.

Por su lado, la senadora panista Xóchitl Gálvez señaló que poner a un subordinado en un órgano autónomo como el Banco de México no es parte de los cambios que propuso López Obrador para ser presidente.

Afirmó que esta es una práctica que en gobiernos priistas y panistas fue común ya que los mandatarios buscaban tener control sobre las decisiones del banco central. Sin embargo, consideró que ha sido una marca del jefe del Ejecutivo federal designar a personajes cercanos en dichos organismos.

“Proponer en un órgano autónomo a un subordinado no es el cambio que prometió el presidente, pero esta ha sido una característica del presidente como en la CNDH donde mando a una incondicional”, consideró Gálvez en entrevista con Forbes México.

Apuntó que es obligación de la clase política cuidar la autonomía de dichos organismos y de Arturo Herrera distanciarse de López Obrador toda vez que ha dejado de ser su empleado.

“Yo lo único que le pido es que sea un funcionario con autonomía, con independencia, porque va a dejar de ser empleado del presidente, ya no es más el empleado del presidente, él tiene que entender que no sólo representa al presidente de México sino a todos los mexicanos y mantener un orden económico que no nos lleve a una brutal crisis”, sostuvo.

“Tiene que tener una política de no sometimiento a los caprichos del presidente”, agregó.

En tanto, Héctor Larios, secretario general del PAN, reconoció que Arturo Herrera ha sabido dirigir la política económica de México con prudencia ante los “despilfarros” del gobierno, pero criticó que no haya podido incidir en cómo gasta la administración obradorista.

“Habrá que reconocer que Herrera es un economista que ha manejado las finanzas con prudencia, no así la parte del gasto que aunque eso no le corresponde, el presidente ha venido tirando de manera impresionante el dinero, desde la cancelación de un aeropuerto que se tiró a la basura a costa de nosotros”, reprochó.

