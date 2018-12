Oposición quería ‘moches’, dice AMLO al defender aprobación del Presupuesto 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la integración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, pese al descontento de los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados.

Dijo que la desaparición de la práctica de repartir dinero entre grupos políticos es la principal razón de la molestia de los legisladores de oposición y algunos gobernadores.

La madrugada del lunes 303 diputados dieron luz verde al PEF 2019 y siete votaron en contra de su aprobación debido a que la mayoría de los integrantes de los partidos de oposición abandonaron el recinto en señal de protesta contra el proceso de aprobación de este documento.

La amplia oposición al paquete económico demuestra que se trata de un presupuesto distinto a otros años en los que se aprobaba por unanimidad, afirmó el presidente de la República durante su conferencia matutina.

“Antes se aprobada el presupuesto por unanimidad, los 500 (diputados) levantaban la mano porque había enjuagues, se repartía dinero. Era una vergüenza, era un mercado en la Cámara de Diputados. Ahora ya no hay moches, por eso la inconformidad, pero respetamos ese punto de vista”, aseguró.

El reparto de recursos federales estará enfocado en impulsar el desarrollo del país y el crecimiento económico, dijo el mandatario.

“La gente va a estar contenta porque como nunca van a entregarse apoyos en el país y lo que debe de importarnos es eso, que se busque el bienestar a los ciudadanos, y en eso estoy satisfecho. Más de la mitad de los hogares pobres van a recibir un apoyo”.

Señaló que en sexenios como en el de Felipe Calderón, durante tres años consecutivos, la aprobación del Paquete Presupuestal ocurrió de forma unánime, una práctica, desde su perspectiva, nociva para la democracia.

El ejecutivo federal también defendió el reparto de recursos para el desarrollo de la investigación en México y a institutos académicos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

“No va a faltar presupuesto para investigadores y becarios, me reuní con la directora del CONACYT y me dijo que el presupuesto era suficiente. Hay también en el CONACYT casos de doble o triples ingresos y entonces como eso ya no va a existir, va a alcanzar muy bien en el presupuesto”.

López obrador informó que por la tarde de este lunes atenderá reuniones privadas con su gabinete y la jornada del 25 de diciembre no tiene actividades programadas.