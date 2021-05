Organización lanza campaña para conocer propuestas de los candidatos a diputados

La organización Nosotrxs lanzó “La Campaña que Falta” para pedirle a los candidatos a diputados federales información sobre cuáles son sus propuestas, por lo que les enviaron un cuestionario para conocerlas.

En entrevista con Forbes México, Yessica Corral, coordinadora de la campaña, señaló que no hay datos suficientes para que los ciudadanos puedan ejercer un voto informado este 6 de junio, pues los contendientes a legisladores no están registrando sus propuestas en la plataforma que creó el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Consiste en hacer valer nuestro derecho a saber y que podamos tener un voto informado y consiente. Nos hemos dado cuenta que hasta el día de hoy no hay información suficiente para que vayamos y ejerzamos un voto informado y sobre todo conociendo las propuestas de los candidatos”, dijo Corral.

Explicó que al revisar la plataforma del INE, donde tendría que venir la información de los aspirantes a diputados, de las 6 mil 910 candidaturas reportadas, 54% no registraron ningún correo electrónico, 38% no cuentan con ningún medio de contacto y 26% no registraron ninguna propuesta; es decir, uno de cada cinco candidatos a diputados. Estos datos son hasta el 5 de mayo.

“No solamente falta contenido de propuestas, sino también para que los ciudadanos puedan contactarlos”, enfatizó.

Dijo que enviaron la semana pasada los cuestionarios a 3,168 candidatos que tienen su correo electrónico registrado ante el INE; de los cuales, 60 ha respondido. Mencionó que la fecha límite para entregar las respuestas es el 21 de mayo.

Mientras, Mauricio Merino, directo de Nosotrxs, explicó que después del 21 de mayo la organización publicará los resultados y harán algunas estadísticas por partido y circunscripción “para que la gente sepa qué está pensando con sus candidatos”.

Comentó que algunos candidatos solo copiaron y pegaron las propuestas de sus partido en la página del INE. “Se ningunean y prefieren copiar (las propuestas)”, dijo Mauricio Merino.

Entre las preguntas que del cuestionario que enviaron a los candidatos a diputados federales están: ¿cree usted la democracia es el mejor sistema de gobierno?, ¿cree usted que la Cámara de Diputados es importante?, ¿cree que usted que el pueblo debe participar más en la política?

