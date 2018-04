Otorgan Pulitzer a reportajes sobre acoso, injerencia rusa y a Kendrick Lamar

Los Pulitzer premiaron este año el periodismo de investigación profundo que ha destapado casos de acoso sexual de personalidades y la telaraña de conexiones entre el entorno de Donald Trump y la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Los galardones más prestigiosos del periodismo estadounidense, anunciados este lunes en la Universidad de Columbia, encumbraron la cruzada contra los secretos del poder en un momento en que la prensa es objeto de una guerra declarada por parte de la Casa Blanca, detalló El País.

El periódico The New York Times y la revista The New Yorker ganaron el Pulitzer de servicio público, la categoría más importante, por revelar, de forma “explosiva e impactante”, años de abusos sexuales del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que supusieron la eclosión del movimiento global #MeToo (Yo También) contra la cultura de excesos por parte de hombres poderosos en muchos sectores de la sociedad, detalló el diario español.

It's a great day to be a journalist and to work at @washingtonpost! Well-deserved recognition for my talented colleagues. #PulitzerPrize pic.twitter.com/LtJPKt2ZAS — Courtney Kan (@ChasingCrumbs) April 16, 2018

Otra revelación de temática sexual también le valió al diario The Washington Post el Pulitzer de periodismo de investigación por destapar “incansablemente” el acoso a menores de edad en los años setenta por parte de Roy Moore, candidato republicano a senador por Alabama.

Por su parte, la agencia Reuters ganó los premios Pulitzer por reportajes internacionales y fotografía.

Otro de los premios, el de periodismo explicativo, fue para un proyecto en vídeo, audio y texto de los diarios Arizona Republic y USA Today sobre las dificultades logísticas de la promesa de Trump de construir un muro fronterizo con México. Por otra parte, el galardón de periodismo internacional recayó en la agencia Reuters por su cobertura de la brutal guerra contra las drogas del Gobierno filipino. La agencia también ganó un premio de fotografía por la crisis de los rohingya en Myanmar, señaló El País.

Sin duda algo que llamó la atención fue la entrega del tan cotizado premio al artista Kendrick Lamar por su rabajo en el álbum DAMN. que le mereció el Pulitzer de música, siendo la primera vez que un artista no clásico o de jazz se alza con este reconocimiento.

