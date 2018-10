Pablo Isla, del grupo español de Zara, repite como mejor CEO en 2018

Pablo Isla, CEO del gigante español de la moda low cost Inditex, repite como mejor director ejecutivo de 2018 en la lista que anualmente elabora la revista Harvard Business Review (HBR).

Le siguen Jensen Huang, jefe de la desarrolladora de IT estadounidense Nvidia, y el “bronce” se lo lleva Bernard Arnault, del grupo de moda de lujo LVMH.

El top 5 de este ranking anual de los 100 mejores líderes empresariales del año lo integran compañías de productos de consumo, tecnología, automovilísticas y del sector retail.

Abriendo el top 10, se coloca en esta ocasión un directivo de una compañía digital-born, es decir, nacida en la red: Marc Benioff, de Salesforce.com.

