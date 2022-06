Pagan millonaria cifra por la camiseta ‘número 8’ de Kobe Bryant cuando era novato

Una camiseta que que usó Kobe Bryant durante su temporada de novato con Los Angeles Lakers se vendió en una subasta por 2.7 millones de dólares, lo que significa que la influencia continua del jugador de baloncesto trágicamente fallecido.

Horas atrás SCP Auctions vendió la camiseta ‘número 8’ de cuando Kobe Bryant era un novato, a un postor no revelado después de que el vendedor, también no revelado, la hubiera tenido durante 25 años.

En esta línea, autoridades de SCP, dieron a conocer que Bryant había usado la camiseta un total de cinco veces en la temporada de 1997.

Vale decir que Bryant ingresó a la liga ese mismo año recién salido de la escuela secundaria.

La camiseta acompañó a Kobe Bryant en dos victorias de temporada regular: el 13 de abril de 1997, cuando los Lakers derrotaron a Utah, y el 17 de abril de 1997, cuando derrotaron a Sacramento.

Subastan camiseta ‘número 8’ de Kobe Bryant, de cuando era novato

El año pasado, otra de las camisetas de novato de Bryant salieron a subasta y se vendieron por 3.6 millones de dólares, la cifra más alta jamás pagada por una camiseta de baloncesto, de acuerdo a un informe.

De acuerdo al informe, la prenda fue verificada por autenticadores independientes que utilizaron pruebas fotográficas para que coincidieran con la apariencia de la camiseta.

Esto la convierte en la única camiseta que ha sido fotocombinada y, según SCP, la ha convertido en el recuerdo del baloncesto estadounidense más valioso.

Bryant murió el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero en California donde también perdió la vida de su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas. Kobe's only known rookie playoff matched jersey finishes at a price fitting of the Mamba Mentality 🐍#LakeShow #lakernation #MambaMentality pic.twitter.com/74YYWVe8SS — SCP Auctions (@SCPAuctions) June 5, 2022

