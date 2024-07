Paisajes de ensueño y aventuras exóticas: 10 consejos para visitar el suroeste de isla Mauricio

Desde las hermosas playas donde las aguas turquesas se mezclan suavemente con la arena blanca, hasta las exuberantes plantaciones de té y los verdes campos de caña de azúcar que atraviesan el interior de la isla, Mauricio ofrece una variedad casi infinita de paisajes. Este telón de fondo se enriquece con un patrimonio cultural igualmente colorido. Puede que el inglés sea el idioma oficial, pero los sonidos criollos de la isla resuenan con el alma de Mauricio. Aquí, donde las influencias africanas, indias y europeas se combinan para formar un crisol único, se puede sentir la vibrante historia de una isla que siempre ha estado abierta al mundo. Mauricio es un caleidoscopio de culturas y paisajes.

La isla solía estar dominada por el cultivo de caña de azúcar. De más de 200 fábricas, ahora sólo hay tres fábricas de caña de azúcar. La economía de Mauricio se ha convertido ahora en una combinación dinámica de turismo, servicios financieros y una próspera industria textil. Pero a pesar de toda la modernización, la isla no ha olvidado sus raíces. A Mauricio le apasiona proteger el medio ambiente y preservar su biodiversidad única.

Si realmente deseas conocer Mauricio, debes dejar atrás los lujosos complejos turísticos y las playas de ensueño y emprender un viaje de descubrimiento. Mi viaje fue muy corto y solo pude hacer algunas excursiones, pero me encantaron y me gustaría compartirlas con vosotros. Una cosa es segura: Mauricio es una isla que deberías explorar más profundamente para encontrar un hermoso escondite. Por lo tanto, Mauricio sigue encabezando la lista de deseos para otro viaje al paraíso en el Océano Índico.

Colores del Océano Índico: Mauricio: un paraíso para todos los amantes de los colores.

El suroeste de Mauricio ofrece una variedad de playas de ensueño, ¡algo para todos los gustos!

Dulce pasado: Los campos de caña de azúcar alguna vez dominaron el paisaje de Mauricio.

“SIETE COLORES DE LA TIERRA”: UN ARCOÍRIS ÚNICO HECHO DE ARENA

Los “ Siete Colores de la Tierra ” son lo más destacado en Mauricio. Ante tus ojos se extiende un mar de coloridas dunas de arena que brillan en siete colores como un arco iris. Rojo, marrón, violeta, verde, azul, violeta y amarillo: el esplendor de los siete colores de la Tierra en Mauricio es una maravilla natural insuperable.

Este fenómeno único debe su existencia a las actividades volcánicas que formaron Mauricio hace millones de años. A lo largo de milenios, la roca basáltica se descompuso en condiciones climáticas tropicales y liberó óxidos de hierro y aluminio. Estos óxidos colorearon la arena en las distintas tonalidades que podemos admirar hoy. Dependiendo de la incidencia de la luz y del ángulo de visión, las dunas brillan con matices siempre nuevos. A veces brillan de un rojo intenso, a veces están bañadas en un suave violeta. En algunos lugares incluso parecen brillar, como si un fuego subterráneo iluminara la tierra.

Pero la “Tierra de Siete Colores” no es la única experiencia en el Geoparque. Muy cerca de la tierra reluciente le espera una cascada que, con 100 metros de altura, es la cascada más alta de Mauricio. Merece la pena la breve subida al mirador. Desde aquí se pueden observar fácilmente los murciélagos frugívoros y otras especies de aves que también vuelan durante el día. También hay animales en el recinto de las tortugas. Sin embargo, aquí sólo se pueden ver unos pocos. En cambio, en el parque natural La Vanille , también en el sur de Mauricio, viven más de 100 tortugas.

Para finalizar el día, recomendamos tomar un café en la cafetería del parque, que se cosecha en la propia finca cafetalera del parque.

Zona de entrada al Geoparque: esta región especial del suroeste de Mauricio se puede explorar a pie o en coche.

Un arco iris hecho de arena: Los “Siete Colores de la Tierra” en Mauricio son un espectáculo natural único.

La fuerza de la naturaleza en acción: la cascada de 100 metros de altura del Geoparque. Vista de la cascada más alta de Mauricio: una experiencia inolvidable.

Encuentro con los gentiles gigantes: las tortugas en el geoparque de Mauricio.

Magia volcánica: Los “Siete Colores de la Tierra” brillan con todos los colores del arco iris.

Cosechado en nuestra propia plantación: el café del Park Café del Geoparque.

En el Geoparque no sólo se cultiva café, sino también una deliciosa miel, algo más que un placer para la vista.

Anécdota: Las abejas melíferas, que no fueron introducidas en Mauricio hasta el siglo XVII, desempeñan ahora un papel central en la polinización de la flora local. Antes de la introducción de las abejas, los insectos nativos, los murciélagos, los geckos, los pájaros y el viento aseguraban la polinización de las plantas en Mauricio.

LE CHAMAREL: COCINA CRIOLLA CON IMPRESIONANTES VISTAS PANORÁMICAS

Majestuosos panoramas montañosos, mar azul turquesa y aromas de especias exóticas: en el restaurante Le Chamarel estas impresiones se funden en una experiencia inolvidable para los sentidos. A 260 metros de altura, la joya culinaria no sólo se erige como el mirador más bello de la región, sino que también lleva a sus visitantes a un viaje a través de la rica cocina criolla. Cuando entro en este restaurante especial, lo sé: será un placer para la vista y el paladar.

El menú de Le Chamarel es como una declaración de amor a la isla: ingredientes locales frescos se combinan para crear especialidades criollas que reflejan las diversas influencias de la historia de Mauricio. No deje de probar “La Table Créole” , el menú del almuerzo que cambia diariamente y que le deleitará con auténticas delicias culinarias. Sin embargo, conviene traer tiempo para poder disfrutar de la vista y la comida en paz.

La madera y las cañas armonizan con elementos modernos y crean un ambiente auténtico e inspirador. Todo es diáfano y desde cada mesa podrás disfrutar de una vista clara del impresionante paisaje mientras te deleitas. Mi consejo: asegúrate de reservar una mesa con antelación.

El restaurante Le Chamarel no sólo ofrece delicias culinarias sino también unas vistas impresionantes.

Disfrute de las especialidades criollas y de la vista inolvidable en Le Chamarel. ¡Arriba!

Le Chamarel: donde se unen la belleza de la naturaleza y la diversidad de la cocina criolla.

No sé cómo hacerlas, pero estas bolitas de verduras fritas están sencillamente deliciosas.

El almuerzo criollo es delicioso.

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS MEJILLONES

El Museo del Mundo de las Conchas Marinas de Mauricio lleva a los visitantes al fascinante mundo de los mejillones y los caracoles. Con más de 8.000 ejemplares de todo el mundo, alberga la mayor colección de mejillones de África.

La exposición muestra la variedad de formas, colores y patrones del mundo del mejillón y al mismo tiempo proporciona información sobre la biología y la importancia de estos animales marinos para los ecosistemas. Las exhibiciones interactivas lo invitan a descubrir y aprender. Un punto destacado es la exposición sobre la fauna de mejillones de Mauricio, que permite conocer el mundo submarino único de la isla.

ROCK’N’ROLL BEACH Y MÁS: CON BAY2BAY EN UNA HERMOSA RUTA COSTERA

El recorrido Bay2Bay lo lleva a lo largo de la pintoresca costa suroeste de Mauricio, donde podrá descubrir una variedad de lugares históricos y naturales desde Rivière des Galets hasta La Prairie Bay. Esta visita guiada en un pequeño autobús ofrece una mezcla única de cultura, historia y paisajes impresionantes que le permite sumergirse en el patrimonio de Mauricio de forma compacta.

Nuestro viaje comienza en Rivière des Galets en el sur de Mauricio, también conocida como Rock’n’Roll Beach. Es un lugar extraordinario que recibe a los visitantes con su encanto único. La playa está cubierta de suaves guijarros que han sido pulidos por las olas a lo largo de los siglos. Cuando las olas regresan al mar, estas grandes piedras volcánicas bailan por la playa y crean una melodía que casi podría describirse como la canción del océano. Disfruto del espectáculo natural, huelo el mar, escucho el sonido de las olas y el rodar de las piedras: ¡meditativamente hermoso y único!

Continuamos por la Bahía Jacotet y el Islote Sancho. En una antigua fábrica de azúcar en Bel Ombre podrá conocer brevemente los 250 años de historia de la producción de azúcar. Para mí, lo más destacado de la gira Bay2Bay es elMirador de Macondé, donde el río de agua dulce Riviere du Cap desemboca en el Océano Índico, es un espectáculo fascinante cuando el agua dulce y salada se encuentran.

Tour Bay2Bay: descubra la costa suroeste de Mauricio, comenzando en la encantadora playa Rock’n’Roll.

Los suaves guijarros de Rock’n’Roll Beach crean una melodía fascinante cuando las olas los mueven.

El suroeste de Mauricio ofrece lugares hermosos.

Diferentes playas en el suroeste de Mauricio, ¡hasta donde alcanza la vista!

Perspectivas del pasado: la antigua fábrica de azúcar de Bel Ombre cuenta la historia de la producción de azúcar.

El mirador de Macondé ofrece una vista impresionante de la desembocadura de la Riviere du Cap en el Océano Índico.

El mirador de Macondé ofrece una vista impresionante de la desembocadura del Rivière du Cap en el Océano Índico. Aquí es donde el agua dulce del río se encuentra con el mar.

LE MORNE BRABANT: MARAVILLA NATURAL Y SÍMBOLO DE LIBERTAD

Para ir directo al punto: no fui yo quien salió al amanecer para una caminata guiada por la montaña. Mientras practicaba cocina en una clase magistral de cocina criolla.

Prefiero admirar esta maravilla natural desde la seguridad del suelo. Al pie de la montaña hay hermosas playas de arena con agua turquesa que invitan a nadar, hacer snorkel y bucear. Los kitesurfistas y windsurfistas encuentran las condiciones ideales para su afición en la laguna frente a Le Morne Brabant.

Le Morne Brabant se alza con orgullo y majestuosidad en la península del mismo nombre en el suroeste de Mauricio. A 556 metros, la montaña se eleva majestuosa en el paisaje. Le Morne Brabant es también un profundo símbolo de libertad que cuenta una historia conmovedora. La historia de Morne Brabant está estrechamente ligada a la lucha contra la esclavitud. En los siglos XVIII y XIX, la montaña sirvió de refugio a los esclavos fugitivos que anhelaban la libertad. El 1 de febrero de 1835 ocurrió una tragedia: con la falsa creencia de que la esclavitud había sido abolida, muchos esclavos saltaron de la montaña a la muerte para evitar ser capturados nuevamente.

Hoy en día, Le Morne Brabant es también un poderoso monumento a la lucha contra la esclavitud y un símbolo de libertad y resistencia. Desde 2008, la montaña es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como “Paisaje Cultural de Le Morne”.

Le Morne Brabant: majestuosa maravilla natural y símbolo de libertad en Mauricio: alguna vez fue un refugio para esclavos fugitivos y hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde los pies de Le Morne Brabant se extienden playas idílicas que invitan a nadar, hacer snorkel y hacer kitesurf.

LOS CAMPOS DE GOLF MÁS BELLOS DEL OCÉANO ÍNDICO

El campo de golf Le Château en Mauricio ofrece una experiencia de golf inolvidable en medio de un paisaje impresionante. El campo de campeonato de 18 hoyos, diseñado por Peter Matkovich, serpentea sobre colinas, amplias calles y ofrece impresionantes vistas del Océano Índico.

Con una longitud de 6.498 metros y 5 tees por hoyo, el campo de golf Le Château ofrece un desafío para jugadores de todas las clases de handicap. Las calles anchas son técnicamente exigentes y las diferencias de elevación a veces requieren una aproximación ciega al green. Los putts rápidos están protegidos por bunkers estratégicamente ubicados y los ríos Citronniers y St. Martin plantean obstáculos adicionales.

El campo de golf impresiona por su delicada integración en una reserva de la biosfera de la UNESCO, que alberga una gran variedad de aves y vida salvaje. Se han plantado pastos nativos de la isla en antiguos campos de caña de azúcar para crear pastizales nuevos, ricos en especies y promover la diversidad ecológica.

La Réserve Golf Links ha estado ampliando el paraíso del golf del Heritage Golf Club desde diciembre de 2023. Este exclusivo campo de golf links, codiseñado por el campeón del Open Louis Oosthuizen, ofrece vistas panorámicas del océano desde cada hoyo y agrega 18 hoyos más desafiantes al resort. El campo de golf.

Le Château y La Réserve Golf Links hacen del Heritage Golf Club uno de los destinos de golf más buscados del mundo. No soy golfista, pero tuve un almuerzo fantástico en la casa club. Pero los golfistas entusiastas quedan maravillados con estos campos porque ofrecen experiencias de todos los niveles en medio de una naturaleza impresionante y con dos campos de clase mundial.

La majestuosa vista sobre el campo de golf de Le Château en Mauricio, que se extiende entre colinas y vistas cristalinas al mar. Créditos de las fotografías: Patrimonio Le Telfair

La elegancia histórica se une al deporte moderno: el magnífico castillo constituye el pintoresco telón de fondo del campo de golf Le Château. Créditos de las fotografías: Patrimonio Le Telfair

También puedes disfrutar de una excelente comida en La Réserve.

ESPLENDOR VERDE DE LA RESERVA NATURAL DE BEL OMBRE

1.300 hectáreas de naturaleza salvaje se extienden en la Reserva Natural de Bel Ombre , donde colinas onduladas, bosques densos y ríos caudalosos crean un ambiente atmosférico para los amantes de la naturaleza. En mi tour de bienestar y baño en el bosque, exploro el parque en jeep y acompañado por un guía experimentado, lamentablemente cuando llueve. Algunos de los animales endémicos permanecen ocultos para mí, pero bajo el denso dosel de hojas escucho el canto de pájaros exóticos y descubro algunos ciervos escondidos. Lo más destacado del recorrido es la visita a una impresionante cascada.

Hay actividades para todos los gustos: ya sea senderismo, bicicleta de montaña o piragüismo por los ríos, la Reserva Natural de Bel Ombre ofrece una amplia gama de oportunidades para vivir activamente la naturaleza.

Pero de eso se trata también la Reserva Natural de Bel Ombre : en medio de la naturaleza verde, también seguimos los pasos del pasado: de repente nos encontramos frente a las ruinas de una fábrica de azúcar del siglo XVIII y aprendemos mucho de nuestra guía sobre la historia local y la alguna vez floreciente industria azucarera de la isla.

La Reserva Natural de Bel Ombre cubre 1300 hectáreas de naturaleza prístina, ideal para los amantes de la naturaleza. Por cierto, esto es bambú.

En un recorrido en jeep por la Reserva Natural de Bel Ombre descubrirá densos bosques y ríos caudalosos.

Naturaleza pura y salvaje en la Reserva Natural de Bel Ombre.

En la Reserva Natural de Bel Ombre, una impresionante cascada ofrece un punto culminante inolvidable del recorrido.

Los murciélagos desempeñan un papel importante en el ecosistema de Mauricio. Pueden pesar hasta 1600 g. Su envergadura varía entre 80 cm y un metro.

CUERPO, MENTE Y ALMA EN ARMONÍA

A veces puede llover un poco más de lo que quisiera en el sur de Mauricio. Esto es lo que me pasó en mi viaje a finales de mayo. Puede que todavía haga mucho calor, pero el “sol líquido” de la isla del Océano Índico invita sin duda a una estancia de bienestar y spa . El Seven Colors Wellness & Spa del Heritage Le Telfair, en el sur de Mauricio, es un oasis de bienestar excepcional que no sólo está disponible para los huéspedes del hotel. Cada visitante puede sumergirse aquí en una experiencia de bienestar integral. Con una amplia gama de tratamientos que armonizan cuerpo, mente y alma, el spa ofrece más que solo relajación, es un lugar de transformación. Desde masajes individuales hasta yoga y Tai Chi en la playa, cada actividad está diseñada para promover una profunda relajación y renovación. Esta experiencia de spa es muy diferente de las ofertas de bienestar habituales, ya que está integrada en la belleza natural y la tranquilidad del paisaje circundante de Mauricio, lo que lo convierte en un destino maravilloso para cualquiera que busque verdadero bienestar. Puede leer un artículo detallado sobre el bienestar en Mauricio aquí .

Pura relajación: los masajes individuales y el yoga en Seven Colors Wellness & Spa garantizan el equilibrio del cuerpo, la mente y el alma.

El Seven Colors Wellness & Spa en Heritage Le Telfair ofrece una experiencia de bienestar holístico en medio de la belleza natural de Mauricio.

VINO TAKAMAKA: PLACER EXÓTICO DE MAURICIO

“¿Qué tienen en común el famoso ron Takamaka de las Seychelles y el vino del mismo nombre de Mauricio?” Me pregunto. La respuesta me sorprende: aparte del nombre, que rinde homenaje al árbol Takamaka, no tienen nada en común.

En mi viaje a Mauricio esperaba poder disfrutar de vinos regionales en medio de exuberantes montañas y vegetación tropical. Pero en la isla del Océano Índico descubrí algo muy especial durante una cena en Le Telfair: el extraordinario vino Takamaka , que no se elabora con uvas, sino con lichis.

En el interior de Mauricio, donde alguna vez crecieron los árboles Takamaka, un ingenioso empresario e inventor ha hecho realidad su sueño. A lo largo de generaciones, perfeccionó el vino único de Mauricio, no a partir de las conocidas uvas, sino del exótico fruto del lichi. Para los distintos vinos se utilizan diferentes variedades de fruta, y el exquisito rosado incluso utiliza la cáscara de lichi.

La bodega Takamaka no se encuentra en el suroeste de la isla, pero aun así merece una visita y encantará el paladar de todo viajero. Este vino especial no está disponible en las tiendas de Alemania, pero puedes degustar y disfrutar los vinos premiados internacionalmente a nivel local y en hoteles seleccionados.

Vale la pena desviarse: la bodega Takamaka en Mauricio ofrece vinos premiados elaborados con lichis.

Vino Takamaka: un vino de lichi único de Mauricio que encantará el paladar. El galardonado vino de lichi sólo está disponible en Mauricio.

Consejo de hotel para el sur de Mauricio: The Heritage Le Telfair

El Heritage Le Telfair en Mauricio es un verdadero paraíso para quienes buscan relajación y ofrece una combinación única de lujo y autenticidad. Ubicado en la naturaleza de Bel Ombre, en el sur de Mauricio, el complejo irradia una elegancia que recuerda a la gran época colonial. El hotel , que lleva el nombre del médico y botánico irlandés Charles Telfair , que vivió en la región en el siglo XIX, refleja la rica historia y cultura de Mauricio. Tan pronto como llego, siento la atmósfera cuidadosamente diseñada, que se inspira en la arquitectura histórica colonial y cuenta la historia de la isla en cada rincón. Las elegant suites

del hotel, cada una con una maravillosa vista a los jardines tropicales o al impresionante océano, ofrece el más alto nivel de confort.

La combinación de arquitectura tradicional y confort moderno es particularmente hermosa. La oferta culinaria de Heritage Le Telfair es sencillamente espectacular. Los restaurantes y bares especiales del complejo ofrecen una amplia variedad de sabores, desde cocina local hasta platos gourmet internacionales, todos preparados con ingredientes regionales frescos.

Otro punto culminante culinario es el histórico Château de Bel Ombre del siglo XIX, un restaurante gourmet que ofrece delicias culinarias así como una experiencia auténtica de la historia de Mauricio. Eventos culinarios mensuales con chefs internacionales y enólogos con estrellas Michelin completan la oferta exclusiva.

El Seven Colors Wellness & Spa es el corazón del resort y tal y como se describe en el artículo anterior. El campo de golf del hotel, uno de los mejores del Océano Índico, también ofrece a los huéspedes una experiencia inolvidable. Las calles están perfectamente mantenidas y el pintor que hay dentro hace de cada ronda algo especial. Además, existen numerosas opciones dentro del resort para hacer aún más variada tu estancia. El acceso directo al C Beach Club permite la relajación diurna en la playa, eventos y eventos especiales nocturnos.Ahora tengo un artículo exclusivo en el blog sobre esta lujosa propiedad en Mauricio.



En las próximas semanas publicaremos un artículo sobre el hotel aquí en el blog. Ya puedes leer algunos detalles sobre el hermoso escondite de Tanja de Spaness .

El Heritage Le Telfair: un pedazo de paraíso.

Consejo de guía de viaje

La guía de viaje compacta de Mauricio* de la serie “Island Trip” de Reise Know-How es el compañero ideal para un viaje de descubrimiento en Mauricio. El libro proporciona información detallada sobre los lugares más importantes, los tesoros escondidos y las características culturales de las islas de manera clara. Consejos prácticos sobre alojamiento, restaurantes y transporte ayudan a los viajeros a aprovechar al máximo su estancia. Los mapas incluidos y las sugerencias de actividades son particularmente útiles para disfrutar plenamente de la belleza natural y la cultura única de estos paraísos tropicales. Esta guía de viaje es una guía valiosa para cualquiera que quiera experimentar Mauricio * y Rodrigues de manera más intensa.

Divulgación: Mi viaje de investigación fue financiado parcialmente por Heritage Le Telfair del gropo Rogers Hospitality. ¡Muchas gracias por esto! El contenido de este artículo no influye y refleja mis propias opiniones. No recibiré ninguna tarifa por este artículo.

(*) Tanja Neumann es periodista con base en Krefeld (Alemania) “en el medio entre Italia y Austria” como ella define, y escribe sobre sus pasiones en su blog, Vielweib on Tour, donde ha conseguido una vasta cantidad de seguidores y en el que relata detalladamente sus selectas travesías que unen placer, delicias culinarias, cruceros, paseos por la ciudad, de lujo, experiencias de viaje extraordinarias, wellness, descansos y hasta recorridos en convertible por carretera.

