Países acuerdan garantizar elecciones y enviar asistencia humanitaria a Venezuela

El recién estrenado Grupo de Contacto Internacional (ICG, por sus siglas en inglés) concluyó que la solución a la crisis de legitimidad de Venezuela debe ser la celebración de elecciones presidenciales creíbles.

Para ello, acordó que trabajaría para establecer las garantías necesarias para que haya un proceso electoral fiable lo antes posible en el país y enviar ayuda humanitaria urgente a sus ciudadanos.

Reunidos en Montevideo, el grupo que integra a 14 países Latinoamericanos, incluido México, la Unión Europea y la Comunidad del Caribe (Caricom), afirmó que mandará un grupo de técnicos para poner en marcha estos dos compromisos.

En el comunicado conjunto, el ICG evitó posicionarse respecto de la legitimidad de los dos políticos que reclaman la presidencia del país, Juan Guaidó y Nicolás Maduro.

Sin embargo, sí afirmó que la crisis actual sólo se podrá superar si se respeta el mandato constitucional de las instituciones del país, “especialmente la elegida democráticamente Asamblea Nacional”.

El grupo de países europeos y americanos coincide en que Venezuela tiene que superar su conflicto político interno de manera pacífica y con apego a su Constitución. El ICG, además, “deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y remarca que la violencia nunca es la solución”.

#Venezuela #ICG "The group aims to forge a common international approach to support a peaceful, political, democratic and Venezuelan owned resolution to the crisis" @FedericaMog after first meeting of International Contact Group in Montevideo pic.twitter.com/kpKTT1Nfmv

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 7, 2019