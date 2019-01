Panamá inicia promoción turística en Estados Unidos

Forbes Centroamérica en alianza con SNIP de Panamá.

Los atractivos turísticos de Panamá se dieron a conocer este martes en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, mediante un “Road Show Visit Panama” para importantes medios internacionales expertos en turismo, informó Enrique Sánchez, director de Mercadeo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Sánchez señaló que Estados Unidos es un mercado importante en la promoción internacional del país y del cual procede la mayor cantidad de visitantes. “Nuestra intención fue vender la experiencia Panamá como destino de aventuras, naturaleza, gastronomía y cultura, a través de un ambiente que sumergió a los participantes en todos los sentidos, con bailes folclóricos y música en vivo”, dijo.

Participaron alrededor de 20 periodistas de turismo que trabajaban para medios como: American Spa, Travel Agent Central, The Points Guy, Yahoo Travel, Bloomberg, Departures, Coastal Living, The Daily Beast, Forbes.com, AFAR.com, NBC News & MSNBC, SmarterTravel.com, The New York Times, Wall Street Journal, National Geographic Traveler, The Luxury Channel, BBC Travel, Travel Weekly, TripSavvy, Usa Today, Cosmopolitan, The Wall Street Journal, Marie Claire, @cy-eats, @TheGrubFather, Travel + Leisure online, Family Traveller, Town & Country, Robb Report, GQ, Chowhound.com, Metrosource Magazine, Passport Magazine, MannAboutWorld y NBC New York.

El “Road Show Visit Panama” mostró a estos reconocidos medios una proyección de impresionantes imágenes del Canal de Panamá, Casco Antiguo, Calzada de Amador y parques metropolitanos como el Parque Municipal Summit, así como todo el potencial de Panamá en naturaleza, cultura, ciudad, playas e islas.

“El esfuerzo de la ATP está enfocado en posicionar a Panamá en este mercado para atraer más turismo, por lo que se destacó las ventajas que ofrece el país en atractivos turísticos, infraestructura hotelera y conectividad aérea”, resaltó Sánchez, recordando que a principios de enero el diario New York Times eligió a Panamá entre los destinos recomendados para visitar en 2019 por sus atractivos en naturaleza y biodiversidad.

La rica gastronomía de Panamá fue presentada por el reconocido Chef Charlie Collins, a través de un menú inspirado en todos los platos tradicionales que distinguen a la cocina contemporánea moderna panameña. Como abrebocas se sirvieron patacones rellenos con ropa vieja de tasajo y almojábanos con un alioli dulce, ceviche de corvina como primer plato, sorbeto de saril con jengibre para cambiar el paladar y darle la bienvenida al plato principal: Dulemasi, sopa con leche de coco, langosta, langostinos y pargo. Finalmente, postre de Cacao Orëba de Bocas del Toro y café geisha.

Durante el evento los periodistas recibieron souvenirs del destino y libros “T’ACH Cocina Autóctona Panameña”, autografiados por el Chef Collins. Copa Airlines donó a cada periodista boletos aéreos a Panamá para que posteriormente puedan vivir las experiencias que ofrece nuestro país

Estas acciones de promoción continuarán en otras ciudades de Estados Unidos tales como: Boston y Washington, para potenciar este importante mercado.

La presentación del destino fue un esfuerzo conjunto entre la Autoridad de Turismo de Panamá, el Fondo de Promoción Turística Internacional y el sector privado, representado por el gremio hotelero.

Por Panamá asistieron Annette Cárdenas, representando al sector privado; Liriola Pittí, directora ejecutiva del Fondo de Promoción Turística Internacional.