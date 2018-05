Panamá multa a Mossack Fonseca con 300,000 dólares

Forbes Centroamérica en alianza con SNIP de Panamá

La intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos No Financieros adscrita la Ministerio de Economía y Finanzas, dio sus primeras dos sanciones, entre estas a la firma de abogados Mossack Fonseca la misma desde la que se filtraron las informaciones que dieron pie a la investigación periodística Panamá Pappers.

La multa que fue por 300,000 dólares ya aparece en la página web de la Intendencia, y se debe a incumplimiento de los artículos 26, 27, 28, 29 y 34 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015 y el artículo 34 de la Resolución No. JD-016-015 de 29 de diciembre de 2015.

Cabe recordad que la ley del 27 de abril de 2015 es la que rige los temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Panamá.

Hace algunos meses, SNIP-Noticias conversó con la entonces Intendente Carlamara Sánchez, sobre estas sanciones y explicó que los procesos habían sido terminado en los tiempos que la ley establece, pero que habían sido recurrido en apelación. Y que existen otros que aun están en trámite.

Mossack Fonseca cerró sus operaciones en Panamá el pasado 14 de marzo alegando que “el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable”.

En ese entonces señalaron que la empresa operaría únicamente con un reducido grupo de colaboradores continuará atendiendo solicitudes y consultas de las autoridades, así como de otros entes públicos y privados.

La otra multa fue impuesta a la empresa Franco y Franco, por el incumplimiento de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, los artículos 4, 6, 7 y 8 del Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015 y el literal c del artículo 34 de la Resolución No. JD-016-015 de 29 de diciembre de 2015.