Panamá sin coronavirus, mientras Gobierno se mantiene en alerta

Mientras en el resto del mundo sigue avanzando de manera preocupante la propagación del coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, Panamá se mantiene en alerta y sigue sin reportar casos de personas infectadas, anunciaron las autoridades del gobierno panameño, quienes invitaron a los turistas a mantener sus planes de viaje para visitar el istmo centroamericano.

La región de las Américas continúa como una de las menos afectadas en el mundo, frente a los reportes que se originan en Europa y Asia, según un mapa elaborado por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. En la infografía (ver el enlace anterior) se aprecia que entre más grande es el círculo rojo, mayor impacto ha tenido la enfermedad en la zona geográfica.

Otro informe más detallado de la OMS reveló que la región de las Américas ha reportado 257 casos de COVID-19, provenientes de 14 países o territorios de ultramar. Estados Unidos es el que más preocupa con 164 contagios confirmados y 11 muertes reportadas, de las cuales 10 corresponden a la capital Washington y una muerte confirmada en California. Según datos al 6 de marzo de 2020, en Suramérica se han detectado dos casos en Argentina, ocho en Brasil, cinco en Chile, uno en Colombia y 13 en Ecuador. En centroamérica, se confirmaron 5 casos de personas contagiadas en México.

Aunque preocupa la rapidez con la cual la enfermedad se ha propagado en el mundo, Panamá se mantiene por ahora libre de casos, informaron representantes del gobierno del país centroamericano, aunque siguen siendo rigurosos los controles de prevención y mitigación del riesgo en caso que se presente una situación.

“El país está preparado para salvaguardar su seguridad durante este tiempo de incertidumbre internacional relacionada al COVID-19. Panamá, bendecida por su estratégica posición geográfica (siendo el Hub de las Américas), continúa recibiendo visitantes y empresarios extranjeros, ya que sigue siendo un importante punto de conexión y de destino turístico”, señala el gobierno del presidente Cortizo.

Voceros del país señalaron que no hay razón alguna para que los turistas y empresarios cambien los planes de viajes y negocios, tomando en cuenta que no hay registros de casos de COVID-19 al día de hoy en el país y que actualmente no existen alertas o avisos que recomienden no viajar a Panamá por parte de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos de América o Canadá por mencionar algunos.

Asimismo, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no han emitido alerta o recomendado cambiar planes de viaje y se mantienen

su clasificación “Green-Level 1”, que sugieren medidas de precaución normales.

Sin embargo, ante la situación mundial de contagio, se han tomado medidas y se está monitoreando diligentemente para minimizar los riesgos asociados con COVID-19 para todos los visitantes y residentes. Algunas medidas tomadas para prevenir y mitigar el contagio, si se llegan a presentar casos son:

Monitoreo en tiempo real de todas las comunicaciones y recomendaciones internacionales de la OMS, CDC y Secretaría de Salud a nivel Federal y la Dirección General de Epidemiología para cualquier información que apoye y fortalezca los esfuerzos realizados.

para cualquier información que apoye y fortalezca los esfuerzos realizados. Comunicaciones y actualizaciones continuas por parte del Ministerio de Salud de Panamá para compartir protocolos internacionales, mejores prácticas y cualquier tipo de apoyo, a empresas y personas, con el fin de garantizar que se tomen todas las medidas para prevenir peligros, así como detectar prematuramente y gestionar riesgos.

Máxima actividad en comunicaciones públicas y recomendaciones y sugerencias para los viajeros sobre las mejores prácticas en prevención y detección.

A su turno, las autoridades oficiales indicaron que se trabaja conjuntamente con los operadores de aeropuertos internacionales, hoteles, compañías de transporte, operadores turísticos, restaurantes, y todos los relacionados en la industria turística y afines para garantizar los más altos niveles de limpieza, monitorear signos de enfermedades y responder rápidamente para minimizar inmediatamente los riesgos y asistir a las personas que lo requieran.

Aeropuertos y aerolíneas han implementado estrictos procedimientos preventivos de evaluación para los viajeros aéreos en las áreas reportadas o de riesgo del COVID-19. “Estos incluyen control de pasajeros con boleto antes de vuelos para verificar su historial de viaje, controles de temperatura, estado de salud en los aeropuertos de salida y mientras abordan los aviones. Se está aplicando restricción y/o suspensión inmediata de viajes para aquellos que presenten síntomas” manifestó el gobierno de Panamá.

Por último, las autoridades panameñas hicieron el pedido a todos los viajeros de seguir los procedimientos recomendados por los CDC para mantener los niveles más altos de higiene personal e informar de inmediato si presenta algún síntoma que pueda requerir evaluación y/o apoyo médico profesional.