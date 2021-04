Pandemia impulsó comercio y pagos electrónicos

La pandemia por Covid-19 ha sido un parteaguas en el mundo entero y México no fue la excepción, debido al temor al virus SARS-CoV-2 y a las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades, muchos mexicanos se vieron obligados a usar plataformas de pagos y comercios electrónicos para transaccionar y adquirir sus productos básicos y no básicos.

Esto se reflejó en un gran crecimiento en los usuarios de este tipo de plataformas, coincidieron especialistas y directivos en el Foro “Métodos de Pago y Bancarización, el eslabón que urge fortalecer” de Forbes México, quienes se dieron cuenta de los beneficios de usar este tipo de servicios.

Sin embargo, también reconocieron que todavía falta mucho camino en este terreno en México, donde mucha gente aún no tiene acceso a estas plataformas, ya sea por desconfianza propia o por otros motivos.

“Antes de estos tiempos había mucha gente que no transaccionaba en línea por múltiples razones pero, por la pandemia no les quedó de otra y se dieron cuanta, el consumidor y los comercios también, la facilidad, la rapidez, la seguridad con la que uno puede recibir sus cosas y transaccionar. El comercio electrónico tuvo un avance gigantesco en México, y en el mundo, pero en México en especial porque la gente ya notó los beneficios que tiene consumir de esa forma y PayPal ha sido clave para ayudar a los comercios y consumidores a que tengan éxito”, consideró Juan Luis Bordes, General Manager de PayPal México.

En tanto, Roberto Bargagli, cofundador de Openpay, dijo que la pandemia afectó severamente algunos sectores como el turismo pero en otros obligó al cambio, dio el ejemplo de un caso que vivió de cerca, el de una cadena de farmacias que tuvo que modernizarte y gracias a ello pudo crecer en sus ventas.

“Fue una época de transformación digital, el crecimiento fue exponencial pero no en todas las verticales, en la de viajes y turismo que era una vertical muy fuerte, que en México ya se transaccionaba muy fuerte, sí tuvo una disminución importante, pero hubo otros beneficiados como el sector farmacéutico, tenemos una cadena de farmacia que transacciona en Openpay, sus ventas eran de 400 mil mensuales, a raíz de la situación modernizan, y ahora venden más de 40 millones de pesos mensuales”, relató.

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer en el tema de pagos digitales, consideró Juan José Galnares, vicepresidente comercial de Clip, ya que todavía existe mucha gente que no tiene acceso a la bancarización financiera y digital.

“Es el tema a discutir, si queremos un país con acceso a pagos digitales necesitamos eso, acceso, y nosotros en Clip lo que hacemos es proveer ese acceso a que las Pymes y cualquier persona o comercio pueda aceptar todos los métodos de pago que hay en México con el simple acceso a Clip, comprando una terminal o descargando nuestra aplicación, ese ha sido nuestro granito de arena, la mayoría de nuestros usuarios, más de dos terceras partes son usuarios por primera vez de pagos digitales”, expresó.

Por su parte, Radamés Camargo, gerente de análisis de la consultora The CIU, que otro tema que se debe superar en México para poder avanzar en la digitalización de pagos y comercio electrónico es la confianza de muchos consumidores que no creen en las plataformas de ecommerce o que prefieren hacerlo en persona.

“Una tercera parte de los no usuarios, los que no están haciendo transacciones a través de plataformas de comercio electrónico, desconfían que vayan a recibir el bien o servicio o prefieren realizar las transacciones físicas, y hasta no resolver estas dos acciones estaremos lejos de este escenario (avanzar en la digitalización de pagos”, explicó.