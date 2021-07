Paola Espinosa critica que mexicanas no hayan ganado medalla en clavados en Tokio

Luego de que la clavadista Paola Espinosa quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por perder el control técnico interno, ahora criticó que las representantes mexicanas no hayan obtenido una medalla en la prueba.

Las mexicanas Carolina Mendoza y Dolores Hernández no lograron subir al podio en Tokio, ya que anoche terminaron cuartas en el trampolín sincronizado, prueba donde a decir de Espinosa era viable lograr un metal.

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable”, publicó en su cuenta de Twitter.

Hoy era mi turno en #Tokyo2020,no hubo medalla para 🇲🇽 lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales🥉y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. pic.twitter.com/aN4wniqOWt — Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

Luego de la publicación, la medallista olímpica Espinosa recibió innumerables críticas en sus redes por referirse así a las mexicanas que participaron en Japón, a lo que ella dijo que no era nada contra las atletas sino contra el proceso selectivo.



“Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”, puso en otro tuit.

Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices✌🏻💋 pic.twitter.com/71YSUNc0dy — Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

Así le fue a la delegación mexicana en la jornada en Tokio

Fue una jornada negativa para los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, salvo para Alexa Moreno en gimnasia, Sofía Reinoso en canotaje y la selección de Softbol.

Alexa Moreno participó en salto de caballo en su debut en Tokio 2020, prueba donde logró clasificar a la final.

La selección de softbol de México ganó a Italia 5-0 en su cuarto partido del torneo. Aunque ya perdió ante Canadá, Japón y Estados Unidos, ahora le resta el quinto partido ante Australia.

Sofía Reinoso consiguió llegar a la semifinal por las medallas en canotaje slalom femenil k1, tras terminar en el lugar 23, ahora competirá el martes 27 de julio a las 0:00 horas por su boleto a la final.