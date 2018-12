Para que ‘no haya ninguna sospecha’, no se ocultará nada sobre caída de helicóptero: AMLO

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, refrendó el compromiso de actuar con transparencia en la investigación del accidente en el que perdieron la vida cinco personas en Puebla, de la que se informará de manera permanente y llamó a los distintos actores a actuar con responsabilidad.

En rueda de prensa, el mandatario reiteró “el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre las causas de esta tragedia”, en la que se buscará la participación de un organismo internacional especializado que pueda tener realizar un dictamen sobre las causas que originaron la caída del helicóptero.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador explicó que: “Para que no haya ninguna sospecha el gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero de reconocido prestigio para que presente un dictamen, que vamos a dar a conocer al pueblo de México”, por lo que se analiza la posibilidad de que pudiera ser de Canadá o de algún país europeo.

De esta manera, detalló que la zona en donde ocurrió la tragedia se encuentra resguardada por efectivos del Ejército Mexicano y así permanecerá en tanto los expertos y peritos realizan el trabajo correspondiente.

El mandatario enfatizó que “no me gusta andarme por las ramas y estoy acostumbrado a llamar al pan pan y al vino vino; había ayer, un ambiente que crearon exprofeso los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría que actúan de manera muy mezquina, la derecha, los conservadores”.

“En redes sociales ayer empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento, a crear un ambiente de ese tipo y por eso también hubo expresiones de protesta en el acto que se hizo en Puebla; entonces, para no hacerles el juego a estos provocadores, mezquinos pues decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación y esperar el día de hoy para informarles sobre todo esto”, indicó.

Reiteró que “nosotros no somos represores, luchamos por un cambio por la vía pacífica y vamos lograr ese cambio por el camino de la concordia, nunca jamás actuaríamos en contra de nada, por cuestiones de principios, de ideales, esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios, y no con todos, son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos, no lo van a lograr”.

Dichos grupos, mencionó, “actúan en el anonimato, por lo general, en redes sociales o con robots, eso es muy común; pero tienen esa intención de calumniar bajo la vieja consigna de que la calumnia cuando mancha tizna; pero no van ni a manchar ni a tiznar”.

En este sentido, exhortó a que “sean más responsables y menos ridículos, eso es lo que les puedo decir, porque cómo se atreven, imagínense un país que ha cambiado tanto, porque ha habido un cambio de mentalidad, es lo más difícil de conseguir.

“Entonces los que están anclados en el pasado, en las prácticas del viejo régimen, los que se quedaron en el almanaque, pues no entienden que existe una nueva realidad”, refirió.

Manifestó que todo lo anterior, “no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo con nuestros ideales, principios, convicciones, con nuestro humanismo, nosotros no le deseamos mal a nadie, siempre he insistido en que tengo adversario, no enemigos”.

De esta manera reiteró el llamado a que “todo mundo se serene, que todo mundo se tranquilice, que actuamos con responsabilidad en general, de todas las acciones, de todos los grupos, de todos los partidos, de todas las clases, de todas las corrientes de pensamiento, hay que serenarnos, portarnos bien, todos a portarnos bien”.

Aseguró que continuará con la agenda de trabajo que tiene programada y confió en que se aclare cuál fue la causa de esta tragedia, por lo que pidió no adelantar juicios y esperar a que se haga un trabajo de investigación serio, con absoluta libertad técnica independiente y poder aclarar todo.

Ante ello , dijo, “no voy a modificar ningún tipo de procedimiento: el que nada debe, nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.

Manifestó que los especialistas en estos temas saben que los dictámenes de este tiempo llevan tiempo, por lo que insistió en que no se adelantará nada hasta tener los dictámenes e informar sobre lo que se está realizando.

“Esto es parte también de un nuevo gobierno, de cómo actúa un nuevo gobierno en estos casos, entonces queremos esperarnos, no adelantarnos; sí hay indicios, análisis técnicos que tienen que hacer en estos casos, pero de ninguna manera se pueden dar como evidencias definitorias para darle salida a un asunto de esta magnitud”, dijo.

Abundó que todos los días se tratan asuntos muy importantes para el país, “y así siempre vamos a estar dando a conocer asuntos que se ocultaban, esa es otra característica de los nuevos tiempos: la política es asunto de todos, no es asunto de unos cuantos, vamos informar a la gente porque es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Asimismo, López Obrador descartó hablar en estos momentos de política, respecto a este caso, “no es el momento, no es tiempo, yo no lo estoy haciendo”, y agregó que ya tuvo oportunidad de comunicarse con el papá del ex gobernador Rafael Moreno Valle, a quien expresó sus condolencias y recordó que hizo lo mismo hacia todos los afectados mediante un mensaje en redes sociales.

Finalmente, el presidente de la República manifestó su reconocimiento y respaldo, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por su forma de actuar la víspera en el estado de Puebla y la felicitó como, “una mujer con principios y arrojo que nos representó el día de ayer”.