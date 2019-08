Para restaurarlo, cierran Ángel de la Independencia

Notimex.- El cierre del Ángel de la Independencia forma parte de la restauración que llevan a cabo diversas autoridades en los principales monumentos de la Ciudad de México, y no por los grafitis realizados durante la manifestación “No me cuidan, me violan”, aunque por ello acelerarán dichos trabajos.

“Esto que ocurrió (pintas) es algo que evidentemente nadie preveía y lo vamos a atender de manera integral al proceso que venimos arrancando. (Los monumentos a) Colón y Cuauhtémoc ya están tapiados, y hoy le tocaba al Ángel, y coincidió”, apuntó el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real.

Durante una conferencia realizada en el Ángel de la Independencia a propósito de los daños hechos a éste y otros monumentos la víspera durante dicha manifestación, el funcionario capitalino precisó que la cerca instalada es para montar el andamiaje que han acordado todas las instancias para concluir con los estudios y tener certeza de qué se le va a hacer a la columna.

Suárez del Real comentó que las labores de restauración llevarán el tiempo necesario que se dictamine, tras realizar el estudio por parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el restablecimiento de este monumento.

Mencionó que será el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) el que lleve a cabo los trabajos técnicos indispensables para revertir las afectaciones por pintas en la Columna de la Independencia y otros inmuebles.

