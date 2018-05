Para todo sacan lo del populismo, ni siquiera saben de qué se trata: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por la colaición Juntos haremos historia, criticó a sus adverarios por acusarlo de populista, cuando “ni siquiera saben de lo que se trata”, djo.

“Es como algo que da miedo, no me importa, si bajar los sueldos de los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo es ser populista que me apunten en la lista, no me genera ningún problema”.

López Obrador agregó que sus adversarios le reconocen que es necio y terco, y que ya se le metió en la cabeza terminar con la corrupción. “Me canso, ganso” y con eso no habrá necesidad incrementar los impuestos, ni endeudar al país, menos que haya gasolinazos, porque se contará con presupuesto, explicó.

Durante su visita a Ixtepec y Salina Cruz, Oaxaca, convocó a cuidar los votos porque son muy mañosos y “gallina que come huevo, ni que le quemen en el pico”, dijo.

El candidato explicó que el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es el punto más angosto con 300 kilómetros en línea recta que servirá para unir los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, y anunció que para lograrlo construirá una vía para el ferrocarril de carga de contenedores y se rehabilitarán los dos puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

“Va a ser una sociedad entre iniciativa privada, inversión pública y sector social de la economía. Vamos a darle atención especial al sureste que se ha quedado en el abandono”, explicó.

AMLO amplió su ventaja rumbo a la elección presidencial en julio luego del segundo debate televisado entre candidatos, según un sondeo publicado este miércoles por el diario Reforma.

El aspirante de la coalición encabezada por Morena, quien contenderá por la presidencia por tercera vez, obtuvo 52% del respaldo, frente al 48% de otro sondeo similar publicado a principios de este mes.