París 2024: la boxeadora Imane Khelif genera debate de género

Se espera que una polémica pelea sobre quién debería y quién no debería poder competir en deportes femeninos se prolongue hasta el fin de semana, ya que la indignación por la participación olímpica en París de la boxeadora argelina Imane Khelif, quien fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo del año pasado después de fallar una prueba de elegibilidad de género, continúa antes de su segundo combate el sábado.

Khelif se enfrentará a la atleta húngara Anna Luca Hamori en los cuartos de final de la categoría de peso femenino de 66 kg el sábado.

La Asociación Húngara de Boxeo dijo que enviaría cartas de protesta al Comité Olímpico Internacional y al Comité Olímpico de Hungría en nombre de Hamori, y podría desafiar legalmente la capacidad de Khelif para participar en los Juegos Olímpicos.

La protesta de las húngaras se produce dos días después de que la primera oponente de Khelif, Angela Carini, se retirara después de recibir un puñetazo en la nariz.

Carini lloró después del partido y no quiso juzgar la elegibilidad de su oponente, según Associated Press, y declaró a los periodistas que nunca había sentido un puñetazo como uno de los golpes que recibió de Khelif.

Sin embargo, el viernes Carini comentó que deseaba poder volver atrás y cambiar la forma en que manejó los momentos posteriores a la pelea y “quiere disculparse” por no estrechar la mano de Khelif después del combate.

La participación de Khelif en los Juegos Olímpicos de París es objeto de intenso escrutinio después de que se le prohibiera participar en el Campeonato Mundial de Boxeo de 2023 de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) porque no cumplía con los requisitos de elegibilidad para la competencia femenina, aunque el Comité Olímpico Internacional defendió su derecho a competir en los juegos de París.

La IBA dijo en un comunicado que no fue sometida a un examen de testosterona para el Campeonato Mundial de Boxeo, y en su lugar fue sometida a una prueba separada que encontró que tenía ventajas competitivas sobre otras atletas femeninas.

La IBA, que no está reconocida por el COI, señaló que los detalles de la prueba son confidenciales, aunque el presidente, Umar Kremlev, afirmó a la agencia de noticias rusa TASS el año pasado que Khelif tenía cromosomas XY, un par de cromosomas que normalmente poseen los hombres.

Críticas a la peleadora argelina

El resultado del combate con Carini, y los antecedentes de Khelif, provocaron críticas contra la boxeadora argelina, incluido el escrutinio de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien dijo que “los atletas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidos en las competiciones femeninas”, según Sky News, puntualizando que la prohibición debería hacerse no para discriminar a nadie, “sino para proteger el derecho de las atletas femeninas a poder competir en igualdad de condiciones”.

Críticas similares también fueron lanzadas por figuras de derecha en Estados Unidos, incluido el expresidente Donald Trump, su compañero de fórmula, el senador JD Vance, republicano por Ohio, y el multimillonario Elon Musk, mientras que la autora de Harry Potter, JK Rowling, criticó los Juegos Olímpicos como “un establecimiento deportivo misógino”.

A pesar de las cartas de protesta, Hamori dice que aceptará la pelea contra Khelif. Hamori declaró a Associated Press que no le importa la controversia en las redes sociales sobre la presencia de la argelina en los Juegos Olímpicos, y agregó: “Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano”. El combate será el sábado.

Khelif es legalmente una mujer y está identificada como tal en su pasaporte, según varios medios.

Mark Adams, portavoz jefe del Comité Olímpico Internacional, dijo a The New York Times que Khelif no es una atleta transgénero, y señaló que todos los que compiten en la categoría femenina de los Juegos Olímpicos han cumplido con las reglas de elegibilidad de la competencia.

Khelif apeló y calificó su descalificación del Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA el año pasado como una “gran conspiración”, según NBC News.

La IBA argumentó que su decisión de descalificar a Khelif fue “extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de equidad y la máxima integridad de la competencia”. Khelif luego retiró su apelación.

La luchadora argelina ha competido como mujer a lo largo de su carrera y también participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, perdiendo en cuartos de final contra la boxeadora irlandesa Kellie Harrington por decisión unánime.

El boxeo en los Juegos Olímpicos es el último deporte femenino que se convirtió en un campo de batalla por cuestiones de identidad de género, ya que algunos críticos comentan que la participación debería limitarse a las personas cuyo sexo biológico es femenino al nacer.

El New York Times informó que los atletas intersexuales, o aquellos con algunas características biológicas masculinas y algunas femeninas, también han sido un punto focal del debate.

Khelif no es la única boxeadora olímpica que ha provocado controversia en París. La boxeadora taiwanesa Lin Yu Ting también fue descalificada del Campeonato Mundial del año pasado por una disputada prueba de género. Ella ganó su primer combate contra la uzbeka Sitora Turdibekova el viernes en un combate mucho más reñido que el de Khelif, y se enfrentará a Svetlana Staneva de Bulgaria el domingo.

Su primera victoria fue recibida con vítores y abucheos por parte de la audiencia, informó The Washington Post, e impulsó al director ejecutivo de USA Boxing, Mike McAtee, a hablar en su defensa.

El COI respaldó la inclusión de Khelif y dijo en un comunicado en donde no nombró explícitamente a la boxeadora que “dos atletas fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la IBA”, probablemente haciendo referencia a Khelif y Yu-Ting.

Apoyo a Imane Khelif

El jugador de futbol de la selección nacional argelina Ismaël Bennacer expresó su apoyo a Khelif en una publicación en la red social X, diciendo que está “sufriendo una ola de odio injustificado” y que su “presencia en los Juegos Olímpicos es simplemente el resultado de su talento y trabajo duro”.

La boxeadora Amy Broadhurst, que venció a Khelif en el Campeonato Mundial de la IBA de 2022, apoyó a su oponente. “Personalmente, no creo que haya hecho nada para ‘hacer trampa'”, escribió Broadhurst en X.

“Creo que es la forma en que nació y eso está fuera de su control”, agregó.

Marissa Williamson Pohlman, otra boxeadora australiana, manifestó que notó que Khelif se sentía particularmente fuerte, “pero uno sigue luchando, ¿no? Es parte del deporte”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

