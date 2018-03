Parlamento británico insiste: Zuckerberg debe comparecer

El director del comité especial del parlamento británico que investiga el caso Cambridge Analytica, Damian Collins, insiste en que es Mark Zuckerberg quien tiene que responder a las preguntas de los parlamentarios británicos.

En una misiva publicada en su cuenta de Twitter, Collins reitera su disconformidad con la decisión de Facebook de enviar al jefe oficial de Producto de Facebook, Chris Cox, en substitución de Zuckerberg, después de conocerse ayer que el fundador de la red social sí comparecería personalmente ante el Congreso de EU.

“El señor Zuckerberg ha dicho en entrevistas que, si él era la persona idónea para comparecer, lo haría. Parece que con base a esto tomó su decisión de acudir al Congreso de EU. Le pedimos que nos confirme si él va a hacer lo mismo con nosotros”, le pide Collins.

El parlamentario británico insiste en que el asunto es serio y Zuckerberg debe actuar en consecuencia.

“Aún tenemos cuestiones pendientes que los ejecutivos de Facebook no nos respondieron en anteriores ocasiones y nuevas preguntas a raíz de nuevas revelaciones de que los datos de los usuarios de Facebook fueron supuestamente utilizados por Cambridge Analytica”, afirma Collins en la carta en respuesta a Facebook.

El comité Digital, de Cultura, Media y Deportes cita a Cox a comparecer el 17 de abril, si bien queda pendiente de que Facebook confirme, antes del día 9, si finalmente será Zuckerberg quien responda a las preguntas de los miembros del comité.

Collins también envió una misiva al CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, para citarle a comparecer ante el comité el mismo día que Cox.

I have written to @facebook accepting Chris Cox as a witness, but also requesting that Mark Zuckerberg appears before the Committee. I have written to Alexander Nix requesting that he appears in front of the Committee on 17 April pic.twitter.com/5JVpnYln3g

— Damian Collins (@DamianCollins) March 28, 2018