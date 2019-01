Parlamento británico votará ‘plan B’ del Brexit a finales de enero

Notimex.- El Parlamento de Reino Unido debatirá y votará el próximo 29 de enero el “plan B” de la primera ministra Theresa May para la salida del país de la Unión Europea (UE), tras la derrota en votación de la primera versión del Brexit, anunció hoy la líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom.

Tras el rechazo de los diputados al acuerdo sobre el Brexit, el gobierno de May está obligada a presentar el lunes próximo una vía alternativa, con la que espera solventar el actual punto muerto, poco más de dos meses antes de que venza el plazo para que Reino Unido abandone el bloque europeo con o sin acuerdo de por medio.

Según Leadsom, tras el discurso de May el 21 de enero, “habrá todo un día de debate sobre la moción el 29 de enero y será entonces cuando los legisladores se pronunciarán formalmente sobre el “plan B”.

Este jueves, la jefa de gobierno celebra conversaciones con diputados de distintos partidos a fin de desbloquear la crisis política, un día después de superar la moción de censura presentada por el líder del principal partido de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.

Precisamente, Corbyn se ha negado a reunirse con la May si no recibe antes garantías de que no habrá un Brexit sin acuerdo.

“Señora primera ministra, renuncie a la salida sin acuerdo y negocie seriamente la manera de contemplar el futuro” dijo Corbyn en un discurso ante sus militantes en la ciudad inglesa de Hastings.

Tras reunirse este jueves con May, la única diputada de los Verdes, Caroline Lucas, indicó que las negociaciones llegan demasiado tarde. “No hay ninguna señal de que la primera ministra quiera encontrar un compromiso”, aseguró.

La Cámara de los Comunes rechazó el martes pasado por 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la UE, conocido como Brexit, negociado por May con la Comisión Europea.

Un día después enfrentó una moción de censura, la cual superó y abrió las puertas para que May siga buscando un consenso sobre el Brexit con los líderes de la oposición para buscar u nuevo plan de salida de la UE.