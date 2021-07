Partidos de la oposición critican a López Obrador por su nuevo informe

Tras el décimo informe de actividades del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los partidos de oposición criticaron la gestión del tabasqueño y aseguraron que el mandatario federal se ha dedicado a difundir mentiras.

El presidente del PAN, Marko Cortés, señaló que con Morena, México lleva tres años de retroceso en desempleo; feminicidios al alza, violencia sin control, desabasto de medicinas, así como incremento de corrupción, de los precios de gasolina, luz y en la canasta básica.

“Ya basta de excusas y pretextos, ya basta de sólo culpar al pasado. Ya se les fue medio sexenio lleno de mentiras, destrucción y promesas sin cumplir. Es tiempo de corregir el rumbo. Exigimos que se escuchen las propuestas de la oposición, exigimos un cambio al gobierno”, mencionó el panista.

El panista señaló que, por tercer año consecutivo, el tabasqueño en su informe “se dedicó a difundir mentiras y datos falsos, así como lo ha hecho diariamente en sus mañaneras”.

Agregó: “Es un Presidente que gobierna solo, que decide únicamente él, que no considera ni toma en cuenta a su gabinete ni a los mandatarios estatales de todos los partidos políticos, no escucha a la oposición que fue electa por millones de mexicanos y no le interesan las causas más urgentes del país, como la salud de los ciudadanos y de los niños enfermos de cáncer”.

En tanto, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que el mandatario federal miente al decir que el 72% de las personas que participaron en una encuesta realizada por su gobierno, respondió que quieren que el tabasqueño terminé su administración en 2024.

“No mientas señor Presidente, el 72.4% de ciudadadanos no avala tu gobierno, estás reprobado, la inseguridad y la crisis te han rebasado. Tu informe López Obrador no pertenece a este país que te estás acabando. ¡Vives en tu propia realidad! Gobierno Genocida 3 años de retroceso”, escribió en Twitter.

Mientras, el PRI escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy México tiene un gobierno que da más informes que resultados”.

También publicaron que a tres años de que López Obrador ganó la presidencia de México, las mujeres han sido las más violentadas, pues las agresiones contra ellas incrementaron un 14%.

“El aliado que prometieron ser, se convirtió en su peor enemigo. Por eso, desde el PRI, seguiremos implementando iniciativas para impulsarlas y protegerlas”, difundió el partido en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado 10 informes, contando el de hoy, por lo que el gasto para organizar estos eventos ha sido de 11 millones 731 mil 616.4 pesos.

