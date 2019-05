Paso a paso: el avance de los pagos digitales en México

El escenario de los pagos digitales en México ha ido en evolución. Cada día vemos más herramientas digitales que conforman este ecosistema así como mayor apertura para su adopción. Sin embargo todavía existen retos por superar a nivel usuario como pueden ser el miedo o el desconocimiento a los procesos de pagar digitalmente.

En una de las prácticas más comunes para realizar algún pago digital es en el comercio electrónico, dinámica que también ha tenido crecimientos en México. Según la Asociación Mexicana de Venta Online, detalla que dos de las razones más fuertes que el mexicano tiene para no comprar en línea es que el 77% de los no compradores tiene miedo a ser víctima de fraude electrónico. Así mismo, 4 de cada 10 no compradores, cree que el proceso de compra es inseguro.

Es por ello que el 15 de mayo se llevara a cabo el foro Digital Payments Summit, por parte de Mastercard y Forbes en el que se abordará esta temática en el que se abordarán temas como mejores prácticas, seguridad y la evolución que han tenido los pagos digitales en México.

El Hotel St. Regis será el epsacio en el que se presnetarán interesantes mesas como la de Pagos Digitales Seguros: Mejores Prácticas a Nivel Global’, a cargo de Bob Reany, vicepresidente ejecutivo de Soluciones de Identidad de Mastercard.

Otro de los foros que pretende poner a México ante los ojos de los pagos digitales a nivel mundial será el de Evolución Digital de México en un Contexto Global, el caul será abordado por Bhaskar Chakravorti, decano de negocios globales y director ejecutivo del Fletchers Institute for business in the global Context (IBGC).

Sobre el tema de la construcción y fortalecimiento de este ecosistema, el Digital Payments Summit, contará con la presencia de Zahir Khoja, vicepresidente senior de Desarrollo de Productos de Acpetación e Innovación de Mastercard el cual llevará la mesa ‘Plataformas de Acpetación en el mundo: Construyendo un Ecosistema’.

Y no solo México está teniendo avances y retos en este tema, también otros países de América Latina. Para esto, Kiki Del Valle, vicepresidente senior de Alianzas Digitales para América Latina y el Caribe, hablará en la mesa ‘Pagos Digitales y el Consumidor Digital en América Latina’.

El foro también tendrá la participación de Sang Ahn, que es el vicepresidente y Head de Alianzas Estartégicas para América del Norte de la compañía Samsung el cual abordará la mesa ‘Samsung Pay: ¿Qué sigue?, una visión futurista sobre estos métodos de pago.

El cierre de este foro será a cargo del coach y consultor YK Hong, quien dará una amplia visión sobre ‘El Dilema de la Seguridad Digital’, tema por más relevante.

Estas y otras interesantes mesas se llevarán a cabo este próximo 15 de mayo en el Digital Payments Summit, en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México.