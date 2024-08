Colesterol, ¿realmente es tan malo?

La palabra “colesterol” ha sido demonizada durante décadas como un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en los Estados Unidos. La creencia común es que niveles más altos de colesterol aumentan la probabilidad de un ataque cardíaco debido a la acumulación de placa aterosclerótica en las arterias, cortando el suministro de sangre al corazón.

Sin embargo, el Dr. Ivan Rusilko, un médico de Medicina del Estilo de Vida en Miami Beach, argumenta que el colesterol per se no es el problema; más bien es el estilo de vida que uno lleva lo que contribuye al problema. Él sostiene que tener colesterol alto puede ser beneficioso debido a los roles esenciales que el colesterol desempeña en el cuerpo. Comprender estos roles puede llevar a uno a preguntarse lo mismo.

El colesterol es fundamental para la producción de hormonas sexuales, que son críticas para la salud reproductiva y sexual, así como para diversas funciones corporales como la energía, la motivación, el estado de ánimo, la cognición, la condición física y la pérdida de grasa.

El colesterol sirve como precursor de hormonas como la testosterona, el estrógeno, la progesterona y la DHEA, responsables de muchos aspectos de una vida placentera. También actúa como precursor directo de la vitamina D, una vitamina liposoluble crítica que ayuda en la salud ósea, la función inmunológica y el crecimiento celular. Además, el colesterol constituye el 23% del peso del cerebro y está presente en cada célula del cuerpo humano, haciendo su papel en la salud indispensable.

El Dr. Ivan Rusilko explica su viaje personal con el colesterol y por qué cree que tener niveles altos de este, cuando se combina con un estilo de vida saludable, puede ser beneficioso para mejorar tanto la vida como su calidad.

“Fui ‘bendecido’ tanto por mi padre como por mi madre con una condición llamada hipercolesterolemia familiar, que es un trastorno que afecta a 1 de cada 200 personas en los Estados Unidos. Tener esta condición significa que tengo niveles altos de colesterol en mi sangre independientemente de lo que coma. La mayoría ve esto como algo negativo porque han sido enseñados toda su vida a asociar automáticamente el colesterol alto con la muerte por enfermedad cardíaca. ¡Yo no podría estar más en desacuerdo!”

Estudios recientes estiman que el mercado de los medicamentos para reducir el colesterol alcanzará aproximadamente los $29.9 mil millones para 2027. Este mercado incluye diversas clases de medicamentos como las estatinas, secuestradores de ácidos biliares, ácido nicotínico, inhibidores de PCSK9, entre otros.

El Dr. Rusilko señala, “A medida que avancé en mi educación y aprendí lo importante que es el colesterol, comencé a cuestionar mi pronóstico terminal de hipercolesterolemia familiar. ¿Cómo podría algo tan beneficioso ser tan perjudicial para mí? Decidí abrazar mis altos niveles de colesterol en lugar de suprimirlos con medicamentos. Dejé de preocuparme por mis números de colesterol y adopté una dieta parecida a la carnívora, haciendo de la carne el centro de cada comida. Además, consumía seis huevos crudos mezclados en un batido de leche cruda cada mañana y noche. Mi postura era que mientras mantuviera un estilo de vida saludable, los niveles de colesterol más altos de lo normal me beneficiarían en lugar de perjudicarme.”

“Complementé esta dieta con altas dosis de glutathione y ácido alfa-lipoico en IV, terapia con péptidos, terapia de oxígeno hiperbárico y ejercicio regular. Comencé a monitorear religiosamente mis niveles de colesterol en 2016, y durante los últimos ocho años, mi colesterol promedio ha estado por encima de 270, actualmente residiendo en 294.”

Las pruebas de colesterol, también conocidas como perfil lipídico, son un análisis de sangre que mide los niveles de diferentes tipos de colesterol y grasas en la sangre. La prueba mide varios componentes: lipoproteína de baja densidad (LDL), a menudo referida como “colesterol malo”; lipoproteína de alta densidad (HDL), conocida como “colesterol bueno”; colesterol total; y triglicéridos, un tipo de grasa vinculado a enfermedades cardíacas. Durante la prueba, un proveedor de atención médica toma una pequeña muestra de sangre, que luego se analiza en un laboratorio.

Según las directrices médicas tradicionales, los niveles óptimos de LDL son menos de 100 mg/dL, mientras que los niveles de HDL deben ser más altos para ser protectores, con niveles bajos definidos como menos de 40 mg/dL para hombres y menos de 50 mg/dL para mujeres. Un colesterol total deseable es menos de 200 mg/dL, y los triglicéridos normales son menos de 150 mg/dL.

“Al cumplir cuarenta años este año, decidí dar un paso experimental agresivo y hacerme una Angiografía por Tomografía Computarizada Cardíaca (Cardiac CTA), una técnica de imagen no invasiva utilizada para visualizar las arterias coronarias que suministran sangre al músculo cardíaco. Esta exploración utiliza un tinte inyectado para ayudar a detectar obstrucciones, estrechamientos de los vasos u otras anormalidades que pueden llevar a problemas cardíacos graves. La Cardiac CTA se usa principalmente para evaluar la presencia de placa aterosclerótica, que puede restringir el flujo sanguíneo y llevar a condiciones como angina o ataques cardíacos. La exploración produce una puntuación de calcio que mide la cantidad de calcio en las paredes de las arterias coronarias, ayudando a determinar el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias (EAC).

Dado que ambos padres tienen colesterol alto familiar y considerando mi dieta, donde el colesterol ha sido un elemento básico durante la mayor parte de mi vida, pensé que sería un experimento único ver si toda mi vida saludable y la medicina del bienestar eran realmente efectivas. Si los resultados fueran negativos, sería devastador.”

La placa aterosclerótica es una acumulación de varias sustancias dentro de las paredes de las arterias coronarias que restringe el flujo sanguíneo y lleva a diversas condiciones cardíacas. La placa consiste principalmente en colesterol, calcio, tejido fibroso, desechos celulares y células inflamatorias. El proceso de formación comienza con daño al endotelio, el revestimiento interno de la arteria, que puede ser causado por presión arterial alta, fumar, diabetes y azúcar en sangre alta. El Dr. Rusilko cree que el enfoque debe estar en abordar estas causas subyacentes para combatir efectivamente la enfermedad cardíaca aterosclerótica.

“Creo que el estilo de vida, la dieta, el sueño, la hidratación y la carga de estrés de una persona son más influyentes en predisponer a uno a la formación de placa que simplemente el colesterol alto. He pasado la última década de mi vida viviendo según este credo, y los resultados de la CTA fueron mejores de lo que podría haber esperado. No tuve estenosis (estrechamiento de los vasos) y una puntuación de calcio de cero, que es lo último que cualquier médico tradicional habría adivinado dado mi historial familiar y dietético. Como lo expresó el técnico, literalmente tengo el corazón de un recién nacido. Con la larga historia de utilizar las herramientas únicas que la industria de la medicina del bienestar me ha proporcionado, creo de todo corazón (juego de palabras intencionado) que el colesterol alto es una característica beneficiosa y que las 1 de cada 200 personas que tienen hipercolesterolemia familiar sacaron la parte larga del palo, no la corta.”

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte tanto para hombres como para mujeres en los Estados Unidos, representando aproximadamente 1 de cada 5 muertes, o alrededor de 697,000 personas cada año. Se estima que alrededor de un tercio de las muertes por enfermedad coronaria son debido a cambios ateroscleróticos, lo que la hace responsable de aproximadamente el 4.5% de las muertes totales en todo el mundo.

“Creo que el sentido común es el mejor tipo de medicina y el menos utilizado en la industria actual. Al igual que un arma es un objeto inanimado que puede hacer bien o mal dependiendo de quién la sostenga, el colesterol alto puede hacer maravillas por la duración y calidad de vida si se utiliza adecuadamente. Limitar las influencias externas que causan estragos en el cuerpo limitará la rapidez con la que se puede formar la placa, si es que se forma. El alto contenido de azúcar, fumar, la inflamación, el estrés, los estilos de vida sedentarios, los alimentos procesados, la obesidad y la presión arterial alta son todos factores que, si se controlan, reducirán la posibilidad de que el colesterol se convierta en placas. ¿El colesterol alto te pone en riesgo de enfermedad cardíaca aterosclerótica? Por supuesto. ¿Tener colesterol alto significa que formarás placa? Absolutamente no. Personalmente creo que te pone en ventaja si llevas un estilo de vida saludable. Eso es un gran SI.”

El colesterol bajo puede llevar a una variedad de problemas de salud mental como depresión, ansiedad, irritabilidad y comportamiento agresivo debido al papel del colesterol en la producción de serotonina. También pueden ocurrir desequilibrios hormonales, llevando a fatiga, cambios de humor y problemas reproductivos debido al papel del colesterol en la producción de hormonas sexuales. Pueden surgir problemas digestivos ya que el colesterol es necesario para la producción de bilis.

