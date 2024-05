La historia de David Scheuer: la estrategia para convertirse en millonario

Si eres un emprendedor, es fácil pensar que ya perdiste la oportunidad de vender en los mercados en línea. Según al menos un estudio, el 76% de los estadounidenses compran en línea, y una búsqueda rápida te mostrará que, sin importar lo que intentes comprar, los consumidores tienen innumerables opciones. Mirado desde afuera, parece un mercado saturado en el que es casi imposible entrar. David Scheuer está aquí para mostrarte lo contrario.

Desde 2017, David Scheuer -también conocido como Ecom Dave- ha mantenido un exitoso negocio de comercio electrónico mientras enseña a otros a hacer lo mismo. Se puede decir que ha dominado el arte de destacar en un mercado saturado.

Como tantas otras personas, David comenzó este camino porque necesitaba dinero extra. “Mientras trabajaba en el sector de hospitalidad, me di cuenta de que mis ingresos habían llegado a un techo y quería más. Necesitando dinero extra pero sin estar listo para dejar mi trabajo diurno, comencé a buscar oportunidades en línea”, dice. La oportunidad que descubrió terminó siendo la base tanto de su negocio de ventas como de su academia.

David comenzó a comprar artículos de China y vendiéndolos en plataformas de comercio electrónico, dejando que la logística de la plataforma manejara el envío y el almacenamiento. ¿El resultado? Ganaba un ingreso respetable mientras minimizaba su inversión de tiempo.

“La academia se creó por accidente”, dice David. “Cuando comencé a aprender a vender en línea en 2017, me uní a varios grupos en redes sociales. Un día decidí compartir una captura de pantalla de los resultados de mi tienda en uno de los grupos. En ese momento estaba en U$D50k al mes en ventas. Cerca de 50 personas me enviaron mensajes inmediatamente después diciendo que estaban dispuestos a pagarme para que les enseñara. Comencé con cinco estudiantes, y obtuve resultados. Luego me recomendaron a sus amigos, así que cinco se convirtieron en 20. Avancemos hasta ahora: estamos enseñando a más de 100 nuevos estudiantes cada mes. Es realmente una bendición poder ayudar a tanta gente.”

¿Qué sucede en una academia de comercio electrónico? Todo comienza con elegir el producto adecuado. David trabaja con los estudiantes uno a uno a través de videollamadas, ayudándoles a planificar qué vender. “Les mostramos cómo analizar productos para asegurarse de que vendan productos que estén en alta demanda pero que también sean rentables, y lo más importante, que no estén saturados con vendedores”, dice. Puede ser un proceso desafiante, pero es la piedra angular de cualquier negocio de comercio electrónico exitoso.

Una vez que David y un estudiante han trabajado juntos para elegir un producto, él les ayuda a maximizar sus ganancias encontrando al proveedor adecuado. Está especialmente capacitado para ayudarles con esto: David mantiene una relación con un proveedor chino que ayuda a sus estudiantes a encontrar productos de alta calidad a precios bajos.

Seleccionar el tipo de producto que van a vender es un paso muy importante para un estudiante. Pero hay otra parte del proceso en la que David también los puede ayudar: lograr que el producto se posicione en la primera página de una plataforma de comercio electrónico. Muchos compradores no van a navegar muchas páginas de resultados para hacer una compra, por lo que conseguir que un producto esté en la primera página es una parte crucial de gestionar una tienda en línea exitosa.

David no abandona a sus estudiantes una vez que ya tienen configurado su negocio en línea. Les ayuda a calcular ganancias, desarrollar una estrategia a largo plazo y resolver cualquier problema que pueda surgir en el camino. Si un estudiante quiere expandir su oferta en línea, también les ayuda con eso. “Les ayudamos con todo”, dice.

¿Qué consejo tiene David para los aspirantes a emprendedores de comercio electrónico, especialmente aquellos ubicados fuera de los Estados Unidos? “Mi mayor consejo para cualquiera, especialmente para los inmigrantes en los EE.UU. o personas en América Latina, es pensar en grande. No te limites a los mercados locales cuando puedes vender a nivel global”, dice. “Entrar en el comercio electrónico es más fácil de lo que piensas, incluso sin experiencia previa.”

El comercio electrónico puede no ser complicado, pero David advierte a los aspirantes a emprendedores que no se lancen demasiado rápido. “Sin embargo, no te lances a ciegas”, continúa. “Aprende los pormenores primero, concéntrate en productos de alta demanda y baja competencia, y si es posible, consigue un mentor. Esto te ayudará a evitar errores comunes y a ahorrar dinero y tiempo.”

En última instancia, para aquellos que quieren ganar un poco de dinero extra o encontrar una nueva carrera a tiempo completo, no es demasiado tarde para entrar en la próspera industria del comercio electrónico. Puede ser un sector concurrido, pero cuando tienes un emprendedor experimentado como guía, podrías encontrar el éxito antes de lo que pensabas.

