Kelly Hyman, abogada multifacética en defensa de las mujeres

Como analista legal de televisión y abogada litigante, Kelly Hyman se ha hecho un nombre tras haber ganado casos para personas perjudicadas por cosas como el tabaco, los dispositivos de malla transvaginal, el agua o la contaminación.

La firma legal de Kelly, The Hyman Law Firm, P.A, se encuentra en Florida y ha sido reconocida por varias asociaciones, incluidos los 100 mejores abogados litigantes nacionales de Florida, AV Preeminent Rating y los abogados Lawdragon Top 500.

Además de ser abogada, Kelly también es una autora publicada y defensora de las mujeres en la fuerza laboral.

“Siempre me ha impulsado el deseo de ayudar a los demás, y vi la carrera de derecho como una extensión natural de esa pasión. A medida que aprendí más sobre el sistema legal y cómo se puede utilizar para proteger los derechos de las personas y buscar justicia, me interesé cada vez más en seguir una carrera como abogado, comenta sobre sus inicios.

Además de su carrera como abogado, Kelly tiene experiencia en actuación, que ha sumado para darle una perspectiva única sobre el poder de la comunicación y la persuasión, habilidades que considera esenciales para cualquier defensor exitoso.

“Sabía que podía usar esas habilidades para marcar una diferencia en las vidas de las personas que representaba. En última instancia, decidí centrarme en litigios complejos, como demandas colectivas y agravios masivos, porque los vi como áreas en las que podría tener el mayor impacto en la mayoría de las personas”, explica.

A pesar de ello, Kelly no niega que uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue la transición de la actuación al campo legal. “Me di cuenta de que las habilidades que había aprendido como actor, como la improvisación, se podían aplicar al campo legal. Por eso he enseñado improvisación a abogados de todo el país y creo firmemente en el poder de la conciencia mental, la agilidad y la empatía para impulsar la carrera de un abogado”, comenta.

Hoy en día Kelly Hyman trata de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida. Administra su propia firma, The Hyman Law Firm, P.A. y aparece regularmente en la televisión, además forma parte de la Junta de Gobernadores de la Asociación Estadounidense de Justicia para la Asociación de Mujeres Abogadas Litigantes ( WTLC) y tiene un podcast de seis episodios en iHeart radio llamado Once Upon A Crime in Hollywood: The Ronni Chasen Story. Mientras todo esto sucede, escribe un nuevo libro sobre el empoderamiento de las mujeres trabajadoras.

“Tengo que equilibrar mi carrera tomando tiempo para disfrutar de mi familia y pasar tiempo con mi maravilloso esposo, Paul G. Hyman. Creo que las mujeres deben estar empoderadas para seguir sus carreras y sus pasiones. Soy muy afortunada de tener un esposo solidario que, como yo, tiene pasión por viajar.

Algo que diferencia a Kelly de otros abogados, es indudablemente sus antecedentes y experiencias. “Fui criada por una madre soltera y seguí diferentes tipos de carreras, incluida la actuación profesional y el modelaje, antes de convertirme en abogada. Aporto una perspectiva única porque soy una mujer que trabaja para empoderar a las mujeres trabajadoras. Escribo artículos para mujeres trabajadoras sobre el empoderamiento y estoy lanzando una marca de estilo de vida llamada “Heelblazers” que ofrecerá ropa, productos de belleza, accesorios y otros productos para mujeres”, agrega.

En un mundo en transición hacia una posición más determinante de las mujeres en el ámbito público, Kelly Hyman destaca la importancia de que las mujeres estén siempre preparadas para cualquier cosa, para perseguir sus pasiones y luchar porque el género deje de ser una limitante para crecer.

