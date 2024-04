NeueHouse, 10 años de legado y estilo en Nueva York

NeueHouse es un club privado para creadores, innovadores y líderes de opinión que buscan trabajar, socializar y conectarse en un entorno donde la innovación se encuentra con la inspiración. El sitio ofrece un refugio social para trabajar y construir una comunidad que se ha perdido debido a la nueva norma del trabajo desde casa, brindando a todos en cualquier industria un lugar al que pertenecer. Esta opulenta comunidad conmemoró su extraordinario viaje de 10 años, en asociación con Lucid, donde se desarrolló un vibrante tapiz de creatividad con el telón de fondo del ilustre distrito Flatiron de Manhattan.

En palabras del artista Richard Phillips, “desde sus inicios hace una década, NeueHouse siempre se ha destacado en Nueva York como un lugar de encuentro vibrante de creatividad de una muestra representativa de disciplinas. Desde el estreno de una película de surf y entrevistas con Kelly Slater y Taylor Steele hasta lecturas literarias con Salman Rushdie y recientemente conversando sobre música y arte con Robin Clark y Carlos Alomar, ¡mis experiencias en NeueHouse han sido una fuente de inspiración y descubrimiento!”

NeueHouse es el venue en Nueva York adecuado para ofrecer presentaciones artísticas inmersivas o exhibiciones musicales electrizantes.

Por su parte, el espectáculo del aniversario de NeueHouse fue una celebración como ninguna otra. Luminarias de renombre como Brian Lawson, Stefanie Batten Bland y Juan Miguel Marín adornaron el evento con sus fascinantes talentos. La cantautora Katini Yamaoka dio una serenata a la multitud con sus melodías conmovedoras, complementadas con los ritmos contagiosos de DJ MOJOXOJO, transformando el lugar en un centro de expresión creativa.

NeueHouse es un paraíso de lujo diseñado por el legendario David Rockwell.

El Member’s Resturant y Gallery Bar -inaugurados después de la pandemia- muestran el estilo característico de Rockwell Group tan pronto como entras por la puerta, desde los espacios de trabajo individuales y las salas de conferencias hasta el nuevo estudio de podcasts y el íntimo Cinema by NeueHouse, los lujosos interiores se extienden por todo el espacio. Se espera ansiosamente que el cine sea presentado oficialmente, pero los miembros pudieron echar un vistazo exclusivo al cine durante la fiesta de aniversario. DJ RhythmRich, un verdadero experto en sonido y estilo, se apoderó del espacio y lo transformó en un centro palpitante de ritmo y movimiento. Con cada ritmo, sus temas de funk tribal complementaron perfectamente el ambiente espiritual urbano de NeueHouse, un testimonio de la fusión de arte e innovación que define la experiencia NeueHouse.

Cuando no hay DJ y bailarines en auge, el Cinema by NeueHouse es un santuario donde los miembros pueden disfrutar, con delicias artesanales y cócteles seleccionados. Es un teatro como ningún otro, que pocos miembros han podido ver en las recientes proyecciones de la sociedad cinematográfica de Andrew Saffir, incluyendo “Are You There God It’s Me Margaret” y preguntas y respuestas con Rachel McAdams, “Faraway Downs” presentada por Baz Luhrmann, “Barbie” proyección y conversación con Billie Eilish, Finneas O’Connell y “La Misión” protagonizada y asistida por Jessica Chastain y Jake Gyllenhall.

“El cine NeueHouse es todo lo que me encanta en una sala de proyección. Es lujoso y elegante (el gran David Rockwell lo diseñó, así que, ¿cómo podría no ser súper elegante?) y también es muy privado, lo cual es importante para las proyecciones que hago y el calibre de las personas que las frecuentan. El espacio también ofrece dulces artesanales, entre otras delicias culinarias y bebidas, lo que lo convierte en la experiencia cinematográfica perfecta”, dice Saffir.

Mientras tanto, la extraordinaria coreógrafa Stefanie Battan Bland infundió al evento su estilo característico, orquestando actuaciones cautivadoras que exploraron la interacción dinámica entre el trabajo y la creatividad. Su activación de la casa es similar a la de otros A-Listers de todos los rincones de la esfera creativa, incluidos Ai Wei Wei, Andre Leo Talley, Chris Blackwell, Cynthia Rowley, David Duchovny, George Clinton, Graydon Carter, Jason Wu, Joan Juliet, Julian Schnabel, Jon Batiste, Buck, Kelly Slater, Lee Jaffee, Lori Anderson, Marina Abramovic, Matthew Modine, Philip Glass, Quentin Tarantino, Wu Tang Clan, Virgil Abloh y muchos más.

Pero quizás la verdadera esencia de NeueHouse resida en su diversa comunidad de pioneros y creadores de tendencias. Desde titanes de la industria hasta estrellas en ascenso, cada miembro contribuye a una cultura que celebra el talento y fomenta la excelencia en todos los medios imaginables.

“Tenía muchas ganas de formar parte de la familia Neuehouse desde el principio y quería ser parte del campo de juego creativo que ellos adoptaron. Durante estos 10 años, han atraído talentos increíbles y estoy muy feliz de que esto continúe en los años venideros”, señaló Chris Blackwell.

Bajo su atenta mirada, NeueHouse ha experimentado una transformación deslumbrante, con más de 6 millones de dólares en renovaciones que han dado nueva vida a sus históricos salones.

En el panorama en constante evolución de los santuarios creativos, NeueHouse se erige como un faro de innovación e inclusión, que atrae a visionarios de todos los rincones del mundo a sus ubicaciones icónicas en Hollywood y Venice Beach. En el corazón de este fenómeno cultural se encuentra un vínculo entre sus líderes y la vibrante comunidad a la que sirven.

“Neuehouse se convirtió en un centro creativo muy querido en Nueva York y cambió la forma en que todos trabajamos, mucho antes de la pandemia. Siempre es un placer pasar tiempo allí y asistir a muchos de los fantásticos programas”, dijo Fern Mallis, fundadora de la Semana de la Moda de Nueva York.

En una era en la que los límites tradicionales se están desvaneciendo, NeueHouse se erige como un faro de posibilidades, desdibujando las líneas entre el trabajo y el juego, el día y la noche.