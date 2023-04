Sorry Papi Tour, la fiesta femenina de reggaetón que atrae nuevas miradas

El Sorry Papi Tour, la fiesta femenina de reggaetón que atrae miradas de todo el mundo, debutó recientemente en Monterrey, México con más de 2 mil asistentes, incluyendo a influencers mexicanas como Dome Lipa, Mariana Rodríguez Cantú, Diana Larume, Jess de León, Arlette Ramírez, Yeseli Rodríguez, y más.

El evento inaugural tuvo un enorme éxito, lo que llevó la gira a 10 ciudades más en todo México, entre ellas Guadalajara, Ciudad de México, Cancún y Rosarito. Cada parada de la gira es totalmente única y promete invitados especiales en el escenario.

Con el Showcenter Complex de Monterrey como sede, el evento contó con la actuación sorpresa de Nelly Burguette con su último éxito, “Dicen”. Las cofundadoras Jaqueline Terrazas y Miriam Paz crearon el Sorry Papi Tour con un enfoque en el empoderamiento femenino con la ayuda de mujeres DJ’s, con talento para el reggaetón.

Dome Lipa, una de las influencers mexicanas más importantes que asistió a la primera parada del tour en Monterrey, compartió su emoción por el evento: “Tuve el placer de ir por primera vez. Es un evento único que no me podía perder, sobre todo porque se llevó a cabo en mi ciudad natal, Monterrey. Disfruté mucho al ver a las chicas DJ que han triunfado en su género, y definitivamente el Sorry Papi Tour cumplió con todas las expectativas. ¡Fue una de las mejores noches de chicas del año! Checa sus redes sociales para saber en qué ciudad es la próxima. No querrás perdértelo”.

Con un equipo pequeño pero dedicado, Sorry Papi Tour pretende crear un espacio seguro para las mujeres, que muestra las habilidades y el talento de las mujeres en una industria típicamente dominada por los hombres. Las cofundadoras Terrazas y Paz aportan años de experiencia en el mundo de la música y la noche, además de su pasión por promover que la autonomía femenina brille en todos los aspectos de esta gira.

Terrazas expresó su determinación para superar los retos a los que se enfrentan las mujeres en la industria: “Ser mujer en una industria dirigida por hombres no es fácil. Luchamos constantemente contra el hecho de que no se nos tome en serio o no se nos den las mismas oportunidades que a los hombres, lo cual es muy frustrante. Formar parte del Sorry Papi Tour nos da la oportunidad de mostrar nuestras habilidades y talentos junto a otras mujeres”.

Paz añadió: “Somos una idea nueva con un equipo modesto. Estamos aprendiendo cada día y, a pesar de las grandes expectativas, estamos preparadas para el reto. Nuestro objetivo es seguir siendo un espacio seguro, un modelo a seguir y una voz para las mujeres de forma auténtica.”

El éxito del Sorry Papi Tour en Monterrey señala el comienzo de una nueva era para las mujeres en la escena del reggaetón. La gira causa sensación al defender con valentía el empoderamiento femenino y ofrecer una plataforma a las DJ con talento. Este evento pionero intenta marcar la diferencia al crear un espacio seguro y de apoyo para las mujeres y derribar barreras en una industria dominada por los hombres.

A medida que continúa su expansión y llega a más ciudades, el Sorry Papi Tour está destinado a encender un movimiento que eleva, inspira y empodera a las mujeres en la música en todo el mundo. Sigue el Sorry Papi Tour en Instagram y TikTok para estar al día de los próximos eventos y lugares, y hazte con tus entradas para la primera fase de la gira, junto con las entradas en preventa para el resto de las próximas ciudades.

