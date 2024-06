¡Paul McCartney regresa a México! Conoce aquí las fechas

Paul McCartney regresará a México en noviembre con su gira Got Back Tour, en la CDMX y en Monterrey.

El ex beattle traerá de nuevo su Got Back Tour el 8 de noviembre a Monterrey y el 12 a la Ciudad de México.

Todavía no se han dado a conocer los precios pero sí las fechas de venta de boletos.

Preventa 27 de junio, 14 horas.

Venta general: 28 de junio, 14 horas.

Conciertos que Paul McCartney ha ofrecido en México

Paul McCartney ofreció conciertos de su gira Got Back Tour en noviembre pasado y regresará este año pero aquí, un repaso de las otras ocasiones que ha venido a México.

The New World Tour (1993)

La primera vez que McCartney visitó el país fue en 1993 con The New World Tour. En aquella ocasión, ofreció dos presentaciones en el Foro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Driving México Tour (2002)

Los fánticos de Sir Paul tuvieron que esperar un poco para volver a ver al intérprete, debido a que nueve años después regresó al país con tres shows en noviembre de 2002, para promocionar su álbum Driving Rain (2001), pero aquella vez se presentó en el Palacio de los deportes.

Up and Coming Tour (2010)

Después de otra larga espera de ocho años el exbeatle regresó a la Ciudad de Mexico en mayo de 2010 para nuevamente ofrecer tres espectáculos en el Foro Sol, como parte de la gira Up and Coming Tour.

On The Run Tour (2012)

Tan sólo dos años después, en 2012, el artista volvió al país con su nueva gira On The Run Tour. En esa ocasión se presentó primero en el Estadio Azteca para luego ofrecer un show icónico en el Zócalo de la Ciudad de México en el que logró reunir alrededor de 250 mil asistentes.

One On One Tour (2017)

En septiembre de 2017 un fuerte sismo azotó la Ciudad e México pero no fue motivo suficiente para que el intérprete pospusiera la presenteación que tenía programada para octubre en el Estado Azteca, como parte de su gira One On One Tour, e incluso, en esa ocasión el cantante ondeó una bandera mexicana como símbolo de apoyo a las víctimas del terremoto.

