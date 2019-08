Pedí un Uber y el conductor trató de secuestrarme pero logré escapar: usuaria

Brenda de la Mora, una usuaria de la palicación Uber, denunció que un conductor intentó secuestrarla cuando pidió el servicio de transporte de la Central del Norte rumbo a Masaryk, pero que saltó de la unidad para salvarse.

A través de Tiwtter, la usuaria relató como el conductor trató de secuestrarla cuando el chofer se desvío con dirección a Ecatepec, lugar en donde se ‘aventó’ y pidió ayuda.

“Es lo peor que me ha pasado en la vida, porque pensé que me iba a matar. Cuando logre salir del coche corrí y gritaba por ayuda y no había ni coches, ni casa, ni luz y el wey se echaba de reversa para alcanzarme, hasta que apareció un carro que finalmente se paró a ayudarme”, dijo de la Mora en la publicación.

De la Mora reprochó el intento de secuestro a la jefa de gobierno de CIudad de México, Claudia Sheinbaum y agradeció no ser un más de las estadisticas.

“El conductor desde que me vio sabía perfectamente lo que iba a hacer. Tuve la suerte de escapar, hoy tal vez sería una más entre las cientos de mujeres que están matando porque pueden y nadie hace nada.

@Claudiashein”, se puede leer en su mensajes.

De acuerdo con la usuaria, todo pasó en 30 minutos, y que aunque tomó todas las precauciones como compartir el viaje, asegurarse que coincidiera el vehículo, placas y el conductor con el de la imagen “no fue suficiente”.

Depues de los mensajes recibidos, de la Mora llama a tomar precauciones al utilizar este tipo de aplicaciones.

“Después de leer los mensajes q me han enviado de apoyo y ataques. Solo puedo decirles, en su momento contaré cómo pasaron las cosas. Por lo pronto esto es lo que viví, quien guste tomar sus precauciones, bien hecho, quienes piensan que quiero llamar la atención, suerte”, destacó.