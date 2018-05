Pedir la cabeza de alguien es fascismo: Ricardo Alemán

El periodista Ricardo Alemán dijo que la petición de su renuncia en distintos medios y un boicot contra el diario Milenio, es una forma de fascismo.

“Pedir la cabeza de alguien, eso es fascismo Ciro. El boicot es contra todo aquel que políticamente no piense como ellos, que piense distinto”, dijo Alemán ante las voces que han pedido su salida de distintos medios.

El periodista dijo que quienes pidieron su cabeza, podrían consultar otros medios, leer otras columnas o cambiarle de estación en un programa de radio si no les gusta.

“Ah, pero yo no voy a leer lo que me gusta, pido la cabeza de ese (periodista), eso es fascismo. Lo peor es que muchos intelectuales se comieron completito el sapo y la serpiente como Enrique Krauze”, dijo Alemán en el programa de radio Ciro Gómez Leyva por la mañana.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Televisa y Canal 11 concluyen relación laboral con Ricardo Alemán

Alemán aseguró que para él es muy común disculparse en sus columnas.

“La práctica de disculparme es frecuente en mi columna, lo digo con mucha frecuencia, me equivoque. Yo no tengo empacho, no me da pena, no me da vergüenza, si me equivoco que me critiquen”, dijo.

Lo que si le preocupa al periodista son dos cosas: “la gente que trabajan conmigo y lo que pueda pasar con México en las elecciones, ya que se está polarizando a niveles insospechados. Ya empecé a sentir la hostilidad. Los carniceros de hoy pueden ser las reses de mañana”, comentó.

Finalmente, el periodista trató de explicar lo ocurrido el fin de semana.

“Me equivoque en manejar la tecnología. No somos nativos tecnológicos, me toco escribir en las maquinas mecánicas”, dijo Ricardo Alemán.

Ayer, Televisa y la televisora pública Canal 11 decidieron concluir relaciones laborales con el periodista Ricardo Alemán, después de que difundió un mensaje en su cuenta de Twitter que fue señalada por “incitar a la violencia”.

Alemán reprodujo en su cuenta de esta red social, que es seguida por 156,000 usuarios, una imagen en la que se puede leer “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora Chairos”, acompañado de las palabras “Les Hablan”.

Aunque poco tiempo después el comunicador borró el mensaje, éste acaparó la conversación en la red social la tarde del sábado y destacarón pronunciaminetos en contra como los de Tatiana Cluthier, comunicadores como Julio Hernández e incluso de la candidata independiente, Margarita Zavala.