Pedirán liberación inmediata de Lula da Silva tras fallo de tribunal

Notimex.- La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva solicitará este viernes a la justicia la libertad “inmediata” de su cliente con base en la decisión del Tribunal Supremo de Brasil, que determinó que la prisión de una persona condenada únicamente en segunda instancia es inconstitucional.

“Tras conversar con Lula da Silva el viernes llevaremos al juzgado de ejecución un pedido para que se ordene su inmediata libertad con base al resultado del juicio del Supremo Tribunal Federal”, señalaron los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins en un comunicado.

La defensa de Lula da Silva pedirán la liberación a la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que custodia el cumplimiento de la detención del ex mandatario, quien se encuentra preso desde en abril de 2108 en la sureña ciudad de Curitiba por corrupción y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la defensa, el exjefe de Estado está encarcelado desde hace 579 días “injustamente” y de forma “incompatible” con la ley.

Los letrados también volvieron a pedir al Supremo Tribunal Federal para que juzgue los habeas corpus que presentaron, por los que solicitan la nulidad de los procesos contra Lula da Silva.

Esos habeas corpus argumentan que el ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, no fue imparcial en el proceso contra el ex mandatario, ni tampoco los fiscales que lo acusaron.

El Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por Lula da Silva, recibió con beneplácito la decisión del Tribunal Supremo, que determina que la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.

Cuando sea liberado, el exmandatario brasileño planea viajar por todo el país para fortalecer la oposición al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, además realizar una gira internacional para reunirse con personalidades que se han pronunciado en contra de su arresto, según el diario O Globo.