Pemex adeuda a varias constructoras de Tabasco y Veracruz: industria

Pemex adeuda varios millones de pesos a empresas constructoras de Tabasco y Veracruz, dijo Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Sé porque he estado en algunos estados puntuales y me han comentado que sí hay adeudos, pero aún no logramos rescatar cuánto y a quiénes”, declaró el empresario.

Agregó que los mayores adeudos de la paraestatal son a empresas del sur, especialmente en Tabasco y Veracruz.

“Hace algunos días a nivel nacional solicité que nos hicieran llegar los datos de las deudas de Petróleos Mexicanos, con las constructoras y no hemos tenido datos puntuales”, dijo.

En el primer trimestre Pemex registró una deuda de 364.8 mil millones de pesos, según su reporte financiero. Se trata de la cifra más alta de los últimos 13 años.

Forbes México publicó que Raúl Téllez Villagra, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Transporte Marítimo, aseguró que Pemex hace un “gran esfuerzo” para ponerse al corriente con el pago de la deuda contraída por los servicios realizados en la exploración, producción y explotación de los campos petroleros del Golfo de México.

“Hoy en día no es muy fácil la situación, porque Pemex ha tenido ciertas complicaciones y sí se ha demorado el pago de los servicios, pero entendemos que están haciendo un gran esfuerzo por ponerse al corriente”, señaló.

Compartirán a Sheinbaum plan de infraestructura para movilidad

El presidente de la CMIC entregará a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, un plan para impulsar la infraestructura para movilidad urbana sostenible en diferentes ciudades de México.

“Una expectativa de corto y mediano plazo es reducir del 19% a tal vez a un 14 o 15% (con la puesta en marcha de un plan para impulsar la infraestructura para movilidad urbana)”, dijo.

Actualmente, los mexicanos destinan 2,500 pesos de su gasto para el transporte, por lo que se busca que con el plan de movilidad el gasto sea de entre 1,700 a 1,800 pesos, comentó.

“La puesta en marcha de varias acciones de movilidad debe comenzar en las regiones y ciudades donde la crisis es fuerte y en zona metropolitana como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”, expresó.

El constructor recordó que en varias ciudades ya se empieza a ver carencia de calidad de vida y contaminación.

“El plan de movilidad urbana debe incluir a ciudades pequeñas con una implementación de la cultura a mediano y largo plazo”, añadió.

“Creemos que va por ahí en tiempo y recursos (reducidos por el plan de movilidad urbana para las ciudades en México). Lo ideal es llegar a lo que está haciendo Estados Unidos, cuyos ciudadanos gastan menos del 10% para los servicios de transporte”, señaló.

Estados Unidos y Europa cuentan con una infraestructura vial eficiente, moderna y desarrollada, por lo que se deben hacer políticas estatales de zonas metropolitanas, concluyó.

