Pemex niega monopolización del vocablo Bienestar, pero impide registro de marca

Petróleos Mexicanos (Pemex) afirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está monopolizando el vocablo Bienestar; no obstante, el empresario Rodolfo Lau Siemers no puede hacer uso ni pueden autorizar el registro de la marca Gas del Bienestar o Gas Bienestar.

“Es excesiva y dolosa la manifestación de (Rodolfo Lau Siemers) respecto a que el actual gobierno de México monopoliza el vocablo Bienestar, ya que a su simple e infundado señalamiento”, asegura Rosa Bello Pérez, apoderada de Pemex.

Según la abogada de la empresa productiva del Estado, el gobierno de México dentro de su visión y sus facultades y programas promueve el desarrollo y el bienestar de la población de México.

El bienestar es el objetivo principal y superior de la política económica y social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que este concepto define su política pública y por ende, a sus programas gubernamentales, dice un oficio de alegatos de Pemex en poder de Forbes México.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador monopoliza la palabra bienestar para frenar el registro de la marca Gas del Bienestar, afirmó Manuel Alejandro López Delgadillo, representante legal del empresario Rodolfo Lau Siemers.

“Al momento de emitir la resolución del expediente de la marca de Gas del Bienestar, (que fue registrado por el empresario Rodolfo Lau Siemers), ni Petróleos Mexicanos (Pemex) ni el Estado Mexicano pueden monopolizar en materia de marcas y propiedad industrial el vocablo Bienestar”, indicó el abogado del empresario jalisciense.

Al 14 de marzo de 2022, se han otorgado más de mil 297 registros distintivos que utilizan el vocablo Bienestar como elemento dominante de las marcas, recordó el litigante contratado por Rodolfo Lau Siemers, quien el 8 de julio de 2021 solicitó registrar Gas del Bienestar y Gas Bienestar.

“Resultaría una ilegalidad que el Estado Mexicano a través del IMPI pretendiese monopolizar el vocablo Bienestar en beneficio de un supuesto servicio que prestaría el gobierno mexicano”, señala el oficio del abogado de Rodolfo Lau Siemers.

De así hacerlo se vería vulnerado el principio antimonopolio, que establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agrega el abogado jalisciense.

“El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, entre otros supuestos económicos relativos al comercio y a la industria, pero de ninguna manera se refiere a vocablos del idioma, de ahí la inútil y evidente falta de argumentos que le permitan sostener sus aseveraciones”, dice Rosa Bello Pérez, apoderada de Pemex.

La abogada de Pemex declara que los programas gubernamentales con contenido social propugna por un cambio en la perspectiva de las oportunidades hacia el reconocimiento de garantizar los derechos sociales, que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No le asiste razón ni derecho a Rodolfo Lau Siemens y a su representante para oponerse al registro de la marca solicitada por mi representada”, apunta la apoderada legal de Pemex.

Rodolfo Lau Siemers incurre en falsedades al afirmar que la marca Gas Bienestar no se había usado ni se había creado algún programa gubernamental alguno o prestado servicios al amparo de la denominación Gas Bienestar, agrega.

Rodolfo Lau Siemers quiere aprovechar de manera ilegal la marca Gas Bienestar y Gas del Bienestar, ya que presentó las solicitudes un día después de que el presidente de México designó verbalmente la creación de la empresa para la comercialización de gas licuado de petróleo, expone la abogada de Pemex.

Rodolfo Lau Siemers “pretende aprovechar el concepto emblemático del gobierno de México usando el mismo vocablo unido a un producto, que también es combustible y que no produce ni comercializa y no cuenta con permisos por parte de las autoridades reguladoras y no puede tener otro objetivo que el de engañar y confundir al público consumidor de gas licuado de petróleo, al que está dirigido el programa gubernamental para obtener un beneficio indebido y consignado por ley como no registrable”, expresa Rosa Bello Pérez.

El 26 de julio de 2021, Mex Gas Internacional y Mes Gas Supply, empresas filiales de Petróleos Mexicanos, juntaron un capital social mínimo de 50 mil pesos para fundar a la firma de venta de gas LP prometida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

José Manuel Chávez de la Parra, quien trabaja en Pemex Transformación Industrial, quedó como presidente del Consejo de Gerentes de Gas Bienestar, así como Ydalid Martínez Domínguez, Eduardo Padilla Yebra, Miguel Ángel Miranda Mendoza fueron nombrados como vocales de la distribuidora de gas LP emergida como una política de la Cuarta Transformación para frenar los precios del combustible.

Mex Gas Internacional fundó Gas Bienestar con el plan de comprar, vender, importar, exportar, comercializar, distribuir, suministrar, almacenar, transportar gas LP para uso doméstico, industrial, comercial y sus derivados, suministrados por Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística, y cualquier otro proveedor.

Según la empresa propiedad de Mex Gas Internacional, la venta del gas LP puede ser a través de plantas de distribución, buque tanques, carro tanques, remolques, semirremolques, auto tanques, tractocamiones, vehículos de reparto, así como estaciones de servicio para vehículo automotor, llenado de recipientes portátiles y multimodal.

