Pemex es el nuevo patrocinador del Checo Pérez y Sahara Force India

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el patrocinio con la escudería Sahara Force India de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1 y de la cual es piloto el mexicano Sergio “Checo” Pérez, con el objetivo de promocionar el “nuevo entorno de mercado abierto” que hay en México tras la reforma energética.

“El atractivo global del deporte proporciona una etapa ideal para aumentar nuestra conciencia de marca y para mostrar a nuestros clientes, franquiciados, inversores y consumidores la fuerza y ​​el apoyo de la marca que ha entrado en un nuevo entorno de mercado abierto”, señaló Carlos Alberto Treviño, director general de la petrolera mexicana, de acuerdo con un comunicado emitido por la escudería rosa.

El anuncio se da unas horas después de que Petróleos Mexicanos dio a conocer la pérdida de 352,262 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2017, la cual atribuyó el resultado a la pérdida cambiaria y más deuda y al costo financiero de ésta, de acuerdo con su reporte de resultados.

Los logotipos de Pemex, como se muestra en las fotos divulgadas en rede sociales y en el comunicado, están visibles en los espejos retrovisores del VJM11, que fue presentado este lunes en Barcelona; además se encuentra en los nomex (trajes) de los conductores (en el pecho y el brazo del lado derecho), la vestimenta del equipo y otros activos.

Relive the moment @SChecoPerez and @OconEsteban unveiled their new car for 2018, the VJM11!

