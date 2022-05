Pemex exige a Vitol nombres de quiénes recibieron sobornos; indemnización no basta

Petróleos Mexicanos (Pemex) exigió a la empresa multinacional comercializadora de energía Vitol revelarle y castigar a los actores involucrados en actos de corrupción con la empresa productiva del Estado.

“Se le notificó a la empresa Vitol que dado su negativa de proporcionar los nombres de las personas involucradas en los actos de corrupción que fueron materia del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, el 3 de diciembre de 2020, se decidió no llevar a cabo negociación alguna con este grupo comercial”, señaló Pemex en un comunicado.

Esto, tras la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador que dio hoy en su conferencia matutina. “La instrucción que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían, recibido esos sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa”.

Empleados de Vitol dieron sobornos a funcionarios de Pemex, según declararon en un juzgado de Estados Unidos.

“Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron esos sobornos, o eso es lo que yo he conocido del caso”, dijo esta mañana López Obrador.

A finales de 2020, Pemex rescindió el contrato de suministro de etano celebrado con la empresa en junio de 2018, el cual era el más relevante en el periodo en materia de la investigación, ya que fue firmado por un trabajador de Vitol que estuvo en la cárcel en Estados Unidos. Además, Mex Gas (filial de Pemex) terminó todos los convenios con la misma empresa.

Pemex detalla que desde el 3 de diciembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un comunicado en el que Vitol acordó pagar 135 millones de dólares para concluir una investigación sobre corrupción.

Vitol admitió sobornar a funcionarios de Ecuador y México, pero no se han mencionado nombres, transacciones o detalles.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le requirió a Vitol los nombres de los funcionarios sobornados, pero esta manifestó no tener la información.

El 15 de diciembre de 2020, la empresa productiva del Estado presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

“Vitol solicitó llegar a un acuerdo donde ofrecía pagar 22 millones de dólares y realizar trabajos en la Terminal de Etano en Pajaritos; no obstante, Pemex sostuvo su postura de que no basta con una propuesta de indemnización del daño ocasionado”, aseguró la petrolera nacional.

Pemex amplió la denuncia en la carpeta de investigación en febrero de 2021, y de marzo del mismo año a mayo de 2022, se han aportado pruebas y se ha solicitado al Ministerio Público el desahogo de diligencias para integrar información relevante.

