Pese a madruguete, Pemex ya registró marca Gas Bienestar, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya logró registrar la marca “Gas Bienestar” y hasta ya se tiene el logotipo de la nueva empresa, pese a que la gasera Gaspasa registró ante el IMPI las marcas “Gas del Bienestar” y “Gas Bienestar”.

“A mí no me han informado sobre eso, a mí me dijeron que ya habían registrado lo de Gas Bienestar, incluso había dos o tres posibilidades. Gas para el Bienestar, Gas con Bienestar, pero va a ser Gas Bienestar”, aseguró el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

De acuerdo con información revelada por Forbes México, Gaspasa registró la marca el día 8 de julio, un día después de que el jefe del Ejecutivo federal anunció la creación de la empresa estatal de distribución de gas, por alrededor de 5,672 pesos.

El mandatario federal adelantó que la nueva empresa, que estará bajo el control de Pemex, ya cuenta con los terrenos para la edificación de las terminales de distribución, así como los camiones y cilindros que se ocuparán.

En principio, dijo, la nueva empresa estatal operará en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, con miras a que en el mediano plazo pueda llevarse a todo el país, poniendo énfasis en las grandes urbes.

“Estamos proyectando todo, viendo cómo cubrir todo el país, sobre todo las grandes ciudades, estamos en eso”, apuntó López Obrador.

La empresa distribuidora tendrá que entrar en operaciones a más tardar en octubre y es una respuesta del gobierno federal a los altos precios que registra la venta de este combustible sobre todo en la capital de la República.

La próxima semana, el mandatario federal sostendrá un encuentro con Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, para revisar avances en la constitución de esta empresa estatal, según dijo el propio jefe del Ejecutivo.

