Pemex prevé reducir su producción de combustible sucio a 17% en 2024

Petróleos Mexicanos (Pemex) proyecta una considerable reducción en sus niveles de producción de combustible sucio en el Sistema Nacional de Refinación (SNR): los números apuntan a una meta de solo 17% de combustóleo del total de elaboración de petrolíferos para 2024.

De acuerdo con una presentación del subdirector de Producción de Petrolíferos de Pemex, José Manuel Rocha Vallejo, para la segunda mitad de este año, el porcentaje de la elaboración de combustóleo rondará el 28%, en 2023 será del 27% y en 2024 se observa que caerá considerablemente hasta el 17%.

“Ahorita que aquellas refinerías que tienen configuración coquer, (…) venían sacando combustóleo , estamos haciendo el mejor esfuerzo para no producir ya, producimos cuando los carrotanques no llegan a tiempo, que no puedo sacar el asfalto, lo tengo que derivar a un combustóleo”, indicó Rocha Vallejo en su ponencia durante el Congreso de Energía en Veracruz.

Explicó que esta reducción en la elaboración de combustóleo que se ve a partir del próximo año, es por la entrada temprana de la coquizadora de la refinería de Tula, la cual tiene un avance de 65%.

“Pero no vamos a esperar a que se terminen de construir las plantas, estamos adecuando la planta hidrodesulfuradora de gasóleos que la vamos a rehabilitar para empezar a operar un tren y el producto que salga, lo vamos a meter a esa unidad para obtener producto de menor contenido de azufre”, apuntó.

Si todo sale conforme a lo programado en octubre de este año se va a poner en operación esa planta.

A esto se suma la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador este año, la cual esperan realizar en menos de 2 años.

Aunque reconoció que en la refinería donde se va a seguir produciendo combustóleo es en la de Salamanca, ya que no se puede transportar el residuo al ser muy pesado.

“El combustóleo que va a venir de la refinería de Salamanca, se va a integrar a la planta reductora de viscosidad de Tula, Hidalgo, el objetivo de esta planta es volver a quitarle el diésel o diluente a ese combustóleo y obtener otra vez el residuo que vamos a enviar, por la misma temperatura que genera la reductora a Vacío II, sección primaria de la refinería, (…) eso va ir directamente a la coquizadora”, informó el funcionario de Pemex.

Destacó que esta estrategia de reducir la producción de combustóleo, es porque no favorece a Pemex en el mercado, “como saben nuestro crudo se incrementó mucho en lo que corresponde al contenido de azufre, traíamos antes 3.2-3.5, ahorita andamos en los 4, eso significa que tengo que meter mayor cantidad de hidrógeno a alta presión para poder desdoblar la estructura molecular del crudo con el azufre y poderlo separar del hidrocarburo, es un proceso con condiciones muy drásticas a las que tenemos que someter las plantas”.

Con la elaboración de menos combustóleo, Pemex va a dejar de emitir gran parte de CO2 y dióxido de azufre para cuidar el ambiente.

