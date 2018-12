Pemex reconoce más pérdidas por robo de combustible durante 2018

Petróleos Mexicanos (Pemex) elevó la cifra de pérdidas por robo de combustibles a 66,300 millones de pesos (mdp) durante 2018.

Dicha práctica ilegal, conocida como ‘huachicoleo’, promedió 58,200 barriles diarios. “En dinero, esto significa, a precio de hoy de la gasolina (…) para 2018, 66,300 millones de pesos”, reveló el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, durante la presentación del plan contra el robo de hidrocarburos en Pemex.

Esto representa casi el doble de pérdidas que estimó Pemex en noviembre, encabezada entonces por Carlos Treviño.

“Antes ni siquiera se daba la información.Se hablaba del huachicol sin que se informara sobre la cantidad de combustible robado diariamente y los montos que este robo significa, cuánto se pierde”, comentó el directivo mexicano.

Romero Oropeza precisó que durante 2016, Pemex perdió 30,800 mdp; en 2017, contabilizó 50,100 millones por la ordeña ilegal de gasolina y diésel , un total 147,200 millones en los últimos tres años.

“El año pasado se robaron diariamente más de 600 pipas, lo mismo en lo que va de este año, una cantidad similar y siempre creciendo. 600 pipas diarias, ese es el dato, de 15,000 litros cada pipa, alrededor de 200 millones de pesos diarios”, agregó.

Para tener una idea, con lo que se han robado este año alcanzaría para financiar el 40% de una refinería o, para ponerlo en otros términos, tres años de robo de combustible es equivalente a una refinería nueva, ejemplificó el director general de Pemex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló las 600 pipas diarias, no solo incluye el ‘huachicol’: “estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas diarias de gasolina diarias”.

Ante la pregunta de si los directores anteriores de Pemex participaban en el delito, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió lo siguiente: “Yo no tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible. Lo que sí sé es que tenían conocimiento, de eso no tengo duda. Sabían, pero no puedo sostener con pruebas que participaban”.