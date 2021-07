Pérdida de 2,803 mdp llevó a Interjet a la quiebra

Interjet, la aerolínea mexicana fundada por Miguel Alemán Magnani y Miguel Alemán Velasco, entró en insolvencia por una pérdida de 2,803 millones de pesos y millonarias deudas con entidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La empresa ABC Aerolínea, conocida comercialmente como Interjet, al momento de presentar su declaración anual manifestó en su estados de resultados una pérdida neta de 2,803 millones de pesos”, dice María Eugenia Navarrete Rodríguez, presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

La declaración fiscal del ejercicio de 2019 realizada por ABC Aerolíneas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acreditó las pérdidas económicas que atraviesa, señala la abogada en la demanda del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreos, Marítimo y Terrestre de México poder de Forbes México.

“En la declaración fiscal que realizó la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al ejercicio público del año de 2019, los pasivos superan a los activos de la empresa”, explica Navarro Rodríguez.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje considera necesaria la providencia cautelar para salvaguardar los derechos, ya que es un hecho de dominio público que la empresa enfrenta una situación financiera que la coloca en riesgo de insolvencia, expone la titular de la JFCA.

Ante la insolvencia y las pérdidas, la presidenta de la JFCA procedió a obsequiar la medida cautelar y el decreto de embargo precautorio sobre bienes propiedad de la empresa ABC Aerolíneas o Interjet hasta por 1,379 millones de pesos.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) embargó slots, rutas, empresas, marcas, cuentas bancarias, inmuebles y todo aquello propiedad de ABC Aerolíneas (Interjet) por el incumpliento de salarios a pilotos, sobrecargos y trabajadores sindicalizados.

El 25 de mayo de 2021, se dio la orden de embargar por sus deudas y pérdidas de todo lo que se encuentra integrado por el conjunto de bienes y servicios para que haga frente a lo adeudado por Interjet.

Francisco Joaquín del Olmo Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreo, Marítimo, y Terrestre de México, fue el encargado de pedirle a la JFCA el embargo precautorio de ABC Aerolíneas.

El líder sindical señala que el embargo de los bienes de Interjet forma parte del pliego de peticiones de la huelga realizada por los trabajadores sindicalizados en los primeros días de enero de 2021.

El secretario del sindicato exigió en queja enviada al JFCA el cumplimiento del contrato colectivo de trabajos suscrito entre los trabajadores sindicalizados y la aerolínea Interjet.

Durante 2019, Interjet trasladó a 15 millones 193,097 pasajeros por los aeropuertos mexicanos, cifra que representó un incremento de 9.4%, respecto a la cifra de 2018, según la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Interjet fue la segunda aerolínea mexicana con el mayor número de vuelos extranjeros en 2019.

La aerolínea mexicana transportó más de 3 millones 556 mil pasajeros a aeropuertos mexicanos y extranjeros durante 2020, lo cual significa una caída de 76%.

El 11 de diciembre de 2020, la compañía suspendió todos sus vuelos y servicios de fletamento y un mes después estalló la huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreos, Marítimo y Terrestre de México. Para entonces enfrentaba deudas por 5 mil 320 millones de pesos con diferentes entidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como demandas de sus proveedores privados.

Las deudas y otras pérdidas de Interjet

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas por el incumplimiento del pago de impuestos por 2,947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, administradora Desconcentrada de Recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, por el presunto no pagó del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019, revelan documentos en poder de Forbes México.

También, la aerolínea Interjet se quedó con casi 1,492 millones de pesos de derechos pagados por los viajeros extranjeros, quienes llegaron en un avión a tomar el sol y la arena blanca de las playas y a conocer la cultura de las ciudades mexicanas en 2018 y 2019.

“ABC Aerolíneas (Interjet) omitió el pago del Derecho sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR), así como en el pago del Derecho de Servicios Migratorios (DSM)”, reveló el SAT.

Para recuperar ese dinero, Carmen Ivonne Ramírez García, directora general de Administración del SAT, envió un par de oficios a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), para informarle sobre la “determinación de crédito fiscal de la empresa de transporte aéreo ABC Aerolíneas”, presidida por Alejandro del Valle de la Vega.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) canceló la concesión de Impulsora de Productos Sustentables (IPS) Fuel, que era encargada de comprarle combustible a Interjet, para que importe, comercialice y distribuya de diésel, gasolinas, turbosina y gasóleo doméstico en México.

Al primer trimestre de 2021, Impulsora de Productos Sustentables adeudaba 1,191 millones de pesos por la adquisición y suministro de turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

“A partir del 3 de abril de 2020, la empresa Impulsora de Productos Sustentables, (que era propiedad de Galem Energy y le surtía a Interjet), tiene suspendidos los suministros de combustible de aviación”, revela Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) informó que Interjet adeuda más de 366 millones de pesos de 2019 y 2020 de derechos de uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano.

Interjet le adeuda 77 millones 477 mil pesos de la renta y consumo de servicios, así como de servicios aeroportuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

ABC Aerolíneas enfrenta demandas por parte de sus empleados sindicalizados y de confianza, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como por Servicios e Inmuebles Turísticos, Private Real Security, TBS Desarrollo, Asesoría Belforo, Redistur y otras empresas más.

Un juez de lo Civil de la Ciudad de México ordenó el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias ABC Aerolíneas y Miguel Alemán Magnani, así como el embargo de las marcas de Interjet por no pagar 7 millones 685 mil dólares a clientes del Bank of Utah y a la arrendadora de aviones TVPX Aircraft Solution INC.