Periodistas responden a AMLO y acusan campaña de desprestigio

Periodistas mencionados en una lista, que los señala de haber recibido apoyos del gobierno anterior, respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador por la difusión de dicho listado, señalando que no se trató de una situación ilegal y acusando una campaña del gobierno federal para desprestigiar a los comunicadores que no comparten su opinión.

El mandatario había mencionado que contaba con una lista de los profesionales de la comunicación que recibieron dinero de la administración de Enrique Peña Nieto. Ayer, el diario Reforma, reveló una lista de 36 periodistas y empresas que presuntamente recibieron una suma que rebasa los 1,000 millones de pesos por concepto de contratos por publicidad y comunicación.

Entre los mencionados se encuentran Joaquín López Dóriga, Federico Arreola, director general de SDPNoticias; Enrique Krauze, quien habría recibido más de 144 millones entre su editorial Clío y Letras Libres; Óscar Mario Beteta, Beatriz Pages, Comunicaciones Estratégicas Newlink (que Presidencia supuestamente asigna al comunicador conocido como Callo de Hacha, con 47.3 mdp), Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán y Adela Micha, entre otros.

Durante su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador aseguró que su gobierno no difundió la lista de los periodistas y que dicha información se le entregó directamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), negando una filtración a Reforma.

Algunos de los mencionados, como Raymundo Riva Palacio, director de Eje Central y conductor de Televisa, no negó la relación que Reforma presentó. Sin embargo, adjudicó la información difundida por Presidencia como parte de una campaña «para desacreditar periodistas». En sus redes sociales, Riva Palacio dijo que los contratos referidos son por publicidad «que se ajustaron a los criterios establecidos, a la ley y se pagaron impuestos».

De igual manera, Enrique Krauze calificó dicha información de «incompleta e imprecisa» y aseguró que lo recibido por sus medios representa apenas décimas del total del gasto en comunicación que hizo el gobierno de EPN. «Hoy más que nunca, Letras Libres y Clío reiteran su vocación crítica, su misión de llevar la historia a las grandes mayorías, y nuestro compromiso pleno con la democracia y la lucha por las libertades», complementa en una postura pública en uno de los portales de estos medios.

Además, en un tuit publicado esta mañana , Krauze apuntó que la lista es una muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe. «Otro ataque a la libertad de expresión. No me intimidarán».

Joaquín López-Dóriga, columnista de Milenio y propietario de un sitio web de noticias que lleva su nombre, acusó en sus redes sociales que el mensaje de la oficina del presidente Lopez Obrador «es difamar para callar», pero aseguró que «nunca he recibido un peso del gobierno».

Ricardo Alemán, excolumnista de Milenio y El Universal, hoy con su portal web LaOtraOpinión, no sólo reconoció la suma que se le adjudica en el listado, sino que incluso apuntó que el gobierno de AMLO «no sabe sumar», ya que su compañía cobró más de lo que se dice. Apuntó que ello no representa ningún delito, ya que se cumplieron con las normas y retó al mandatario a impulsar la creación de empleo.

A su vez, Daniel Moreno, director de Animal Político, refirió sobre la mención personal y el medio que como es normal y de acuerdo a la ley se recibió dinero por publicidad oficial, lo cual está respaldado tanto por contratos como por «testigos» de que se cumplió con la difusión; no obstante, destacó que ese dinero representó menor del 15% de sus ingresos totales y recordó que este medio ha abogado públicamente para que la distribución de la publicidad oficial no esté sujeta a la discrecionalidad de algún funcionario.

«Por alguna razón que desconozco, Presidencia tomó la decisión de incluir mi nombre, no el de la empresa, a pesar de que no recibí dinero, no tengo un sitio ni recibo comisión de ventas. Como he informado siempre, soy socio de Editorial Animal y su representante legal. Nada más», apuntó en una serie de mensajes publicados en Twitter, en donde enlistó diversos puntos.

Federico Arreola, director del sitio SDPNoticias.com, también se refirió a la lista y la mención de su nombre. A través de una columna, títulada «De un periodista “chayotero” al presidente López Obrador«, criticó la exhibición de dicha lista, debido a que menciona a perioditas cuyo «único pecado» es ser además emprendedores.

«Pero resulta verdaderamente lamentable, presidente López Obrador, que no dieras a conocer la publicidad que el gobierno de EPN compró en Grupo Reforma: alrededor de 300 millones de pesos». Agregó que otros medio como Milenio haya recibido 1,180 millones de pesos en el sexenio pasado y su medio apenas una décima parte de eso, ya que las métricas de su sitio web justifican que se les entregara dicho gasto publicitario.

«Me apena y me entristece mucho, presidente López Obrador, que sea yo blanco de los ataques de un movimiento en el que creo, en el que participé y al que seguiré defendiendo», mencionó Arreola.

Pablo Hiriart, director de Información Política y Social en El Financiero, respondió a través de su cuenta de Twitter y resaltó que su actividad es legal, «paga impuestos y da la cara». El también columnista, que según la lista recibió 22 mdp, calificó esta situación como un «mundo al revés».

A su vez, Beatriz Pagés cuestionó el mensaje que se trata de dar sobre los periodistas y pidió se presenten pruebas de que la revista Siempre! ha realizado algo ilegal.

