La perseverancia importa, dice AMLO a Cruz Azul tras campeonato

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el noveno campeonato de futbol del Cruz Azul, tras 23 años sin alzarse con el trofeo de Liga, y afirmó que la perseverancia importa.

“Ya les tocaba, fueron muchos intentos, ¿no? Y es muy importante en todo, en lo particular en el deporte, en los negocios, en la política, la perseverancia, en no darse por vencido. ¿Se acuerdan lo que decía Babe Ruth? No se puede vencer a quién no sabe rendirse, a quién nunca se ha rendido, no se le puede vencer, o sea, es cosa de tiempo”, aseguró el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa “mañanera”.

El mandatario federal indicó que el triunfo de los cementeros era necesario para sus seguidores, quienes se mostraron muy contentos por el campeonato.

“Felicidades al Cruz Azul. Vi los dos goles, buenos los dos goles, incluso fue bueno el del Santos”, expresó.

Aunado a esto, López Obrador mostró el mensaje que escribió ayer en sus redes sociales tras la final del torneo de futbol.

Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo. Abrazos a los de la casa del dolor ajeno. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 31, 2021

Dirigidos por Juan Reynoso Guzmán, Cruz Azul derrotó ayer al club Santos Laguna con 2 goles contra 1 en el marcador global.

