PES pierde su registro como partido, confirma Tribunal electoral

“Es a través de los partidos políticos que la ciudadanía se ve representada y es por ello que el Partido Encuentro Social no puede seguir siendo un partido político nacional, pues, en la marca de los emblemas de las boletas electorales queda claro que no alcanza la representación ciudadana necesaria, al no tener suficientes votos por sí mismo en las pasadas elecciones federales, sino por mayoría relativa”, apuntó el magistrado De la Mata en su ponencia.