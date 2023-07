Pese a AMLO, compañías eléctricas siguen viendo a México como un gran lugar para invertir

Si bien atraviesan por un impasse por los cambios en la política energética impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han detenido varios proyectos, las compañías eléctricas privadas mantienen su interés de invertir en México, viéndolo todavía como un “gran” lugar.

En entrevista con Forbes México, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía (AME), Abraham Zamora, señaló que ninguna de las empresas asociadas (alrededor de 30) ha pensado en vender sus activos e irse del país.

Esto, incluso cuando entre las empresas asociales están algunas de las más grandes del país, pues para ser miembros necesitan al menos tener una capacidad instalada de 300 megavatios (MW).

“Siguen viendo oportunidades en México, obviamente hoy hay una mayor sensibilidad respecto de qué temas o qué tipo de proyectos hay que hacer”, comentó.

Esto en un momento, donde México está en la mira de empresas e industrias para relocalizarse gracias al fenómeno del nearshoring; al respecto, el propio Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que que México puede captar inversiones por más allá de 35,000 millones de dólares.

“El nearshoring nos está generando también esta sensación de que hay que invertir en la red eléctrica, es algo que creemos que el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad también tienen muy claro y ahí es donde nosotros vemos oportunidad de poder hacer algo como sector privado”.

Dijo que muestra de esta oportunidad de invertir que ven las compañías eléctricas en México, es que todas las empresas de la asociación están trabajando en tener portafolios de proyectos de distintas dimensiones, de manera que cuando existan mejores condiciones y oportunidades se concreten.

“Son inversiones que están pensadas a muy largo plazo y requieren por supuesto de certeza”, comentó el presidente de la AME.

Entre los últimos 8 o 10 años, las empresas eléctricas asociadas a la AME han apostado por invertir más de 25,000 millones de dólares.

La necesidad de más inversiones en energía es inmensa

Zamora apuntó que la Covid-19 generó una disminución en la demanda de energía, pero se está volviendo a acelerar. El propio Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), estima un incremento del 2.8% anual en la demanda eléctrica.

Pero las inversiones que se han dado en México en los últimos 2 años, han sido del 1.2% y 1.8%, es decir, por debajo de las necesidades este que hay en todos los ámbitos: generación, almacenamiento, distribución y transmisión.

En el caso de transmisión, en México no se ha invertido no solamente en esta administración, no se ha invertido en los últimos 10 años, lo que ha generado una dificultad para poder subir a más generadores a la red y que incluso la propia CFE pueda satisfacer adecuadamente las necesidades de de electricidad en el país.

“El gobierno no tiene ni los recursos financieros ni tecnológicos para poderlo hacerlo, creemos que el tamaño del este esfuerzo, sí requiere que el sector público y privado lo hagan de manera conjunta”.

Agregó que hay una necesidad de continuar invirtiendo en el sector eléctrico al menos por por 2 razones: una, por la transición energética, el mundo está volteando energías limpias y renovables, y la segunda, para tener una seguridad energética.

Zamora destaca que como presidente de la AME, su meta es que la asociación sea vista como un verdadero interlocutor, efectivo, que apoye los procesos y lleve propuestas para lograr un sistema eléctrico que sea competitivo y suficiente confiable en beneficio del país.

