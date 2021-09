A pesar de que la industria automotriz continúa en la batalla de la escasez de semiconductores, el gigante alemán BMW destinó 125 millones de dólares (mdd) para lanzar su nuevo modelo Serie 2 Coupé, el cual es producido a partir hoy en su planta de San Luis Potosí y fue diseñado por el mexicano José Casas

“La crisis de semiconductores nos ha impactado y a la economía mundial por razones múltiples sobre todo por la pandemia, adicionalmente por el cierre de países asiáticos los cuales han tenido problema con su manufactura. Sin embargo hemos impulsado modelos flexibles de producción tomando una ventaja de 5 0 6 días que nos permite reducir el impacto”, explicó Milan Nedeljkovic, Member of the Board of Management of BMW AG.

El directivo aseguró que la escasez de semiconductores no ha afectado su producción continua ni ha producido ningún paro, además de que no impactará en el precio del BMW Serie 2 Coupé ni en los próximos modelos que lanzará la compañía.

El modelo BMW Serie 2 Coupé será ensamblado en la planta de San Luis Potosí. Foto: Raul Martínez

“En cuanto al impacto de la crisis de semiconductores en el precio no va a repercutir, y creemos que es algo con lo que tendremos que lidiar por un par de meses, no para siempre. El próximo año esperamos tener suministro de los microchips”, puntualizó Nedeljkovic.

Así mismo reiteró que BMW lidera 26 de los 27 mercados en los que opera, con una presencia de 35.5% en la región, por lo que el BMW Serie 2 Coupé será exportado a 37 países, en donde destacan Estados Unidos y Japón.

Actualmente la planta de San Luis Potosí, emplea a 3,000 personas y ha invertido un aproximado de 1,200 millones de dólares. Además cuenta 220 proveedores locales, a los que suman 17 con el nuevo BMW Serie 2 Coupé, que se compone de 4,000 partes.

“Es una columna vertebral importante de nuestros esfuerzos comerciales. Este modelo representa alrededor de 12 % de nuestras ventas totales en México este año y lidera su segmento, muy por delante de la competencia”, agregó Alexander Wehr, Presidente y CEO de BMW Gruoup Latinoamérica.

Por su parte, el diseñador José Casas declaró que su inspiración más grande fue en BMW 2002 para diseñar el nuevo modelo, dándole un look compacto y elementos exagerados.

Actualmente la planta de San Luis Potosí, emplea a 3,000 personas y ha invertido un aproximado de 1,200 millones de dólares. Foto: Raul Martínez

“Esa característica es muy propia de BMW así que fue un factor muy importante en el diseño de ese auto. El resultado es fantástico porque este auto cuenta con muchos elementos nuevos que en previos modelos no se pudieron hacer; desde previos bocetos hasta el resultado final uno como diseñador siempre trata de mantener esa esencia y ese look puro, mantuvo desde el principio el Aura que queríamos plasmar”, agregó Casas.

En tanto Harold Gottche, Presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí abundó que la pandemia los impulsó a adoptar tecnología como el ensamblaje sin papel y procesos de manufactura más eficientes apegados a la digitalización.

La digitalización para BMW consiste en asegurar la conectividad de los sistemas (a través del uso de datos), la inteligencia de sistemas (para que los autos sean capaz de actualizarse el sistema) así como impulsar la realidad virtual.